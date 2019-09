Monbazillac : Le château Le Fagé cuvée Pierre Louis gagne le concours du cru 2018

Bergerac, France

C'est dans la nouvelle maison des Vins de Bergerac sur le quai Cyrano que s'est déroulée ce lundi le concours des crus de Monbazillac 2018. Trente neuf échantillons ont été dégusté à l'aveugle par un jury composé de restaurateurs, cavistes, blogueurs ou journalistes. Parmi les jurés, Martin Walker l'écrivain écossais ou Danièle Mazet Delpeuch, qui fut le cuisinière de François Mitterand à l'Elyzée

Danièle Mazet Delpeuch, entre deux vins de Monbazillac © Radio France - Valérie Déjean

Les jurés ont procédé de façon un peu inédite, en éliminant les vins comme dans un tournoi. Il y a eu des seizièmes de finales, des huitièmes, des quarts, une demi qui a opposé une cuvée des Tours des Verdots à celle du Château le Fagé, qui l'a finalement emporté avec sa cuvée Pierre Louis, du nom du petit garçon de 6 ans du vigneron Benoit Gérardin.

Benoit Gérardin, vigneron du Château le Fagé © Radio France - Valérie Déjean

Benoit Gérardin affichait un large sourire en livrant quelques unes des clefs de la réussite de cette cuvée : Ce qui est beau dans un Monbazillac c'est d'allier le sucre et la fraîcheur et pour que ce vin soit reconnu, c'est qu'il a un équilibre subtil et la particularité dans cette année de sécheresse 2018, c'est que j'ai la chance dans mon coteau, d'avoir pas mal de source donc finalement, aucun pied de vigne n'a souffert ! La cuvée Pierre-Louis du Château de Fagé est encore en cours d'élevage. Elle devrait être mis en bouteille et à la vente au premier semestre 2020.