Montaudin: 37ème édition de Terre en fête

Montaudin, France

Après plus de trente ans de manifestations, Terre en fête s’installe dans le Canton de Landivy, à proximité du lieu-dit « la Salmonaie ». Sur plus de trente hectares, les visiteurs pourront découvrir des poules, des vaches ou encore des chevaux mais ils pourront aussi assister à un cross de moissonneuses batteuses. Cette nouvelle édition est sous le signe de la nouveauté, avec des animations inédites.

Anthony Monteco, président du canton de Landivy explique que Terre en fête est cette année en partenariat avec la foire d’automne. Les visiteurs pourront participer à un concours de découpage de bois issus du bocage mais aussi à un concours de labour ou encore un baptême de tracteur pour ceux qui ont toujours rêvé de conduire un engin agricole.

Se mettre à la place des éleveurs

Les curieux pourront également retrousser leurs manches et se mettre dans la peau d’un éleveur pour un concours de traite de vache. Le principe est simple : « Placer deux personnes de chaque côté d’une vache avec un pichet. Ils auront une minute pour traire un maximum de lait avec un cadeau à la clé », explique Julien Lagoutte, éleveur et responsable des animaux pour cette édition propose un concours de traite de vache.

Le but de cette manifestation est de promouvoir l'agriculture et montrer la diversité du métier. "Les gens s'intéressent de plus en plus à notre métier et là ils peuvent venir à notre rencontre pour comprendre ce que l'on fait" explique Anthony Monteco.

Un événement qui séduit toujours les personnes du coin comme les urbains, en témoigne la longévité de l'événement. L'année dernière, Terre de fête avait accueillit près de 6000 personnes en deux jours.