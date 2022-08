Même s'il a plu ces derniers jours dans les Landes, la récolte de maïs et de tournesol risque d'être très mauvaise après les différents épisodes de sécheresse et de canicule de cet été.

Montaut : la pluie ne sauvera pas la récolte de maïs et de tournesol

Nous sommes tous passés devant ces champs anormalement jaunis au bord de la route. La végétation suffoque après un été en grande partie caniculaire. Mais depuis quelques jours, la pluie s'est enfin invitée dans les Landes. Même s'il est tombé 15 millimètres d'eau en 24 heures du côté de Peyrehorade, cela ne va pas changer grand chose pour les agriculteurs les plus touchés par la sécheresse dans le département, en particulier en Chalosse.

Des épis brûlés par le soleil

Dans les champs de Michel Larrère, propriétaire d'une exploitation de 98 hectares à Montaut où il cultive principalement du maïs et du tournesol, le constat est sans appel ce jeudi 18 août : "Il n'y a pas d'épi sur les pieds, donc ça va être une récolte catastrophique. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu autant de dégâts, même en 2003, et ça risque d'être compliqué pour la suite."

Compliqué d'autant que pour lui, la pluie de ces derniers jours ne va rien changer. "Le mal est déjà fait. Les maïs ont séché et sont en fin de cycle, et le peu d'épi qu'il reste, ils ne grossiront pas."

Avancer la date de la récolte

Egalement secrétaire général de la FDSEA (Fédération départementale du syndicat d'exploitants agricole) des Landes, il est en contact avec de nombreux confrères, et leur conseille d'avancer la date de leur récolte. "Je dirais aux agriculteurs de penser à récolter et de ne pas trop attendre, parce que j'ai bien peur qu'au moindre coup de vent, on perde encore des épis. Autant sauver ce qui est sauvable." Michel Larrère compte débuter sa récolte dès la semaine prochaine.

Il est encore trop tôt pour dresser un bilan, mais sur ses 98 hectares de champ, Michel estime avoir perdu 40% de son tournesol et 60% de son maïs. Avec les pertes liées à la sécheresse, il devrait toucher un tiers seulement de son revenu habituel.

La Chalosse est la zone la plus touchée du département des Landes

Une situation qui se généralise ailleurs dans la Landes, mais pour Marie-Hélène Cazaubon, la présidente de la chambre d'agriculture, la Chalosse est la zone la plus touchée. "L'avancée des cultures nous fait dire que c'est trop tard, explique -t-elle. Les grain sont faits, il y une mauvaise fécondation et une mauvaise implantation due, certes, à la sécheresse, mais aussi à la chaleur caniculaire de ces dernières semaines."

La chambre d'agriculture estime avoir de premiers résultats chiffrés sur la récolte aux alentours du 26 septembre.