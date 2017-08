A Montbard, les agriculteurs de Haute Côte-d’Or se rappellent au bon souvenir de leur ministre

Le ministre de l'agriculture Stéphane Travert, retenu à Paris par l’affaire des œufs contaminés au fipronil, avait annulé la veille sa visite dans le Châtillonnais. Les agriculteurs mécontents ont manifesté ce jeudi matin devant la sous-préfecture de Montbard.

Devant la sous-préfecture de Montbard à partir de 10 heures, ils sont environ 150 venus avec une quinzaine de tracteurs pour rappeler leurs difficultés aux autorités et réclamer une reconnaissance des zones à faibles potentiels, ces terres comme celles de Haute Côte-d'Or, où les rendements sont faibles et très impactés par les aléas météorologiques. « Quel avenir pour les zones intermédiaires ? Que va devenir la Haute Côte-d’Or ? », rappelle une banderole accrochée aux grilles du bâtiment."

80 heures de travail pour un revenu de 700 euros

Parmi les manifestants, Jean-Luc Gerbron. A Crépand il possède un troupeau de vaches charolaises et 145 hectares de céréales. Heureusement que son épouse travaille sans quoi son ménage ne s'en sortirait pas. « Je dégage 700 euros sur l’exploitation pour moi, pour pouvoir payer ce que je dois. Ma femme travaille, c’est juste pour payer les courses et acheter les vêtements. On ne fait pas d’excès, on ne part pas en vacances. Je fais plus de 80 heures par semaine, pour toucher 700 euros. Je trouve que c’est un peu honteux ».

Nicolas, lui, exploite 200 hectares en céréales. Cette année, sa récolte est mauvaise. Malheureusement cela devient une habitude: « ça fait cinq-six ans que la nature est difficile avec nous. Parce qu’on est dans un secteur où les terres sont superficielles et où les aléas climatiques sont vraiment plus préjudiciables que dans d’autres régions. En gros il y a 30% de moins qu’une année correcte ». Il souhaiterait que le ministre mette en place une aide spécifique pour cette zone défavorisée.

A la fin de la manifestation, des remorques ont déversé du fumier et autres déchets devant les grilles de la sous-préfecture © Radio France - Jacky Page

Des dégradations condamnées par le ministre

Juché sur une remorque, Fabrice Genin, vice-président de la FDSEA prend la parole devant les manifestants : « Qu'ils fassent du circuit court ou du circuit long, les exploitants qui sont dans cette région côte-d'orienne n'y arrivent plus. On n’a plus envie d’entendre " votre modèle est au bout, soyez plus technique". Ce n’est pas la problématique. Aujourd’hui on demande au moins qu’il y ait une égalité de traitement, c’est-à-dire qu’on touche tous les mêmes aides ».

Sur ce point ce n'est pas encore acquis, le ministère renvoie les agriculteurs à la prochaine PAC. Avant de repartir, les agriculteurs n'ont pas oublié de déverser devant la sous-préfecture fumier, pneus et paille. Des dégradations dénoncées par le ministre Stéphane Travert qui au même moment recevait une délégation des syndicats d'agriculteurs côte-d'oriens. Il leur a au moins donné l'assurance que des normes françaises ne viendraient plus s'ajouter aux normes européennes. C'était l'une des revendications du monde agricole. Plus question également d'un transfert de financement des aides du premier pilier au profit du second. Le ministre devrait finalement bel et bien effectuer son déplacement dans la ferme d'Etormay où il devait se rendre ce 10 août. Visite reportée en septembre.