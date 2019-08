Montbéliard fête les 130 ans de... la vache montbéliarde

Ce samedi 31 août de 10h à 18h, éleveurs et fromagers fêtent les 130 ans de la vache montbéliarde sur le parking de l'Office de tourisme de Montbéliard. Au programme : des expositions, des dégustations et des animations pour découvrir la race emblématique de la région.

Montbéliard, France

Bien reconnaissable, avec ses tâches brunes sur sa robe blanche, la montbéliarde fête ses 130 ans, ce samedi 31 août, sur le parking de l'Office de tourisme du Pays Montbéliard. La race est officiellement reconnue en 1889 pendant l'exposition universelle de Paris.

Depuis, ses qualités de laitière ont été largement reconnues, notamment dans les fromages AOP (Appellation origine contrôlée), comme le comté, le morbier, et bien sûr la cancoillotte. Toute son histoire est à découvrir au long de cette journée, notamment grâce à une exposition.

De la fabrication à la dégustation

Au programme, une présentation de la race, des dégustations proposées par les fromagers, une exposition de tableaux sur le thème de la vache. Il sera même possible de s’accouder au bar à lait pour se désaltérer. Le lycée agricole de Mamirolle viendra présenter la filière.

Un fondeur de cloches viendra aussi présenter son savoir-faire. Les principales intéressées sont aussi invitées, un éleveur amènera quelques laitières et des veaux. Les enfants seront invités à découvrir les secrets de la fabrication du comté au cours d'un atelier.

La race en chiffres

640 000 vaches laitières montbéliardes environ en France en 2018. Et plus d'un 1,3 million d'animaux.

2e race laitière en France (18% des effectifs des races laitières, la première étant, de loin, la Prim'Hosltein : 66% des effectifs)

en France (18% des effectifs des races laitières, la première étant, de loin, la Prim'Hosltein : 66% des effectifs) 97% des AOP fromagères qui imposent, dans leur cahier des charges, une liste de races, font le choix, au moins, de la montbéliarde

On la trouve sur les cinq continents et même jusqu'en Mongolie, ou même en Chine et en Argentine. En 2018, 14.000 montbéliardes (femelles) ont été vendues à l'export. Les pays qui en importent le plus sont l'Algérie et le Maroc.