La Marché d'Intérêt National de Montpellier a présenté ce lundi sa feuille de route 2021-2026. La Métropole a désigné parmi ces priorités celle de permettre aux plus précaires l'accès à une alimentation saine et locale. Elle met également en avant l'envie de développer une agriculture durable.

Montpellier souhaite faciliter l'accès à une nourriture locale et de qualité pour les plus précaires

Michaël Delafosse, maire PS de Montpellier (Hérault) et président de la Métropole, a présenté lundi la feuille de route du MIN, avec sa vice-présidente Isabelle Touzard et son adjointe Marie Massart..

Continuer à favoriser les circuits courts, mettre en place une agriculture durable et écologique, faciliter la distribution des produits locaux, voici quelques unes des lignes conductrices annoncées hier par la Métropole. Le Marché d'Intérêt National (MIN), composé de producteurs, grossistes, transformateurs ou encore transporteurs, a dévoilé sa feuille de route 2021-2026. Étaient présents pour présenter les différents projets le maire de Montpellier et président de la Métropole Michaël Delafosse, l'adjointe déléguée aux politiques alimentaires et à l'agriculture urbaine également présidente du MIN, Marie Massart, ainsi que la Vice-Présidente de la Métropole, Isabelle Touzard.

Créer des liens avec plus d'associations pour distribuer les produits locaux

Pour Marie Massart, il primordial de travailler pour faciliter l'accès pour les plus précaires, notamment les étudiants, à une alimentation saine et locale : "On souhaite expérimenter du glanage, _c'est à dire que les productions qui sont arrivées à maturité mais qui sont difficiles à stocker et à vendre, on les donnerait à des associations humanitaires pour pouvoir les redistribuer aux personnes les plus précaires_".

Marie Massart souhaite travailler d'avantage avec les associations pour permettre la distribution de produits frais et locaux aux plus précaires. Copier

La présidente du MIN présentera également la semaine prochaine en conseil municipal, le projet "Cité de l'alimentation". L'objectif est d'impliquer le quartier de la Restanque, ses habitants et ses associations dans les activités du MIN. L'idée serait de mettre en place des activités pédagogiques ou encore des formations ainsi que d'accueillir régulièrement du public.

La municipalité souhaite impliquer les habitants et associations du quartier Restanque dans le MIN à travers le projet "Cité de l'alimentation". Copier

La Métropole souhaite ancrer sa politique alimentaire dans le plan climat. L'objectif est de se diriger progressivement vers un mode de production et de consommation de plus en plus vert, en réduisant notamment l'impact des déplacements et en développant des entreprises sociales et solidaires sur le MIN.