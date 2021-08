Morbihan, 0 gramme à la Trinité en 2021, année « pourrie » pour les producteurs de sel

2021 est une année « pourrie » pour les producteurs de sel. « Sans doute la pire depuis 2014 », dit-on à Guérande. À la Trinité, c’est simple, on n’a rien sorti des Marais. 0 gramme !

C’est Damien Phelip qui exploite ces marais salants de Kervillen, abandonnés dans les années 60 et qu’il a restaurés en 2010 avec l’aide du Conseil Départemental (qui est propriétaire du site). Si ces marais ont été abandonnés, c’est parce qu’ils produisaient peu par rapport aux grands sites de l'ouest, que sont Guérande, Retz ou Noirmoutier. C’est que Kervillen est le marais le plus à l’ouest et le plus au nord en France. Il y a bien eu des marais à Riantec à une époque, mais ils ont été abandonnés.

Habituellement entre 15 et 20 tonnes, cette année 0 !

Habituellement, le paludier de la Trinité produit entre 15 et 20 tonnes de sel. Cette année : 0 ! Avec la succession de dépressions qui se sont enchaînées depuis le printemps, « l’évaporation n’a pas pu se faire ». Il n’y a jamais eu de période ensoleillée suffisamment longue pour aboutir à la cristallisation. « En nous installant, on avait regardé les archives de Météo France depuis 1930 et on a vu que tous les dix ans, il y a un été pourri. Donc, voilà, on l’a eu (rires) ».

Cela dit, « ça fait partie du jeu ». Damien Phelip reste sur « quatre saisons vraiment très bonnes, donc du coup, il y a un peu de stock ». Sachant que pour qu’une entreprise de saliculture soit viable, il faut trois ans de stock. « Le luxe », explique Damien Phelip, c’est que « le sel de la Trinité se vend très bien. Je suis donc obligé de refuser des clients pour ne pas taper dans le stock », et en garder un peu, en cas de nouvelle mauvaise saison en 2022.

Damien Phelip produit et vend 99% de gros sel et 1% de Fleur de sel © Radio France - Eric Bouvet

En attendant, Damien Phelip continue de conditionner son stock et vend, gros sel, fleur de sel, sels aromatisés et sels de bain, en vente en direct, notamment sur les marchés de la Trinité. Il se prépare aussi, au cas où. « Nous ne sommes pas à l’abri d’une première quinzaine de septembre très chaude. Mais je me projette déjà dans l’année 2022 ». Notamment la période du printemps, de mars à mai, quand il va procéder à "l’habillage", c’est-à-dire, préparer la saline. Ensuite, ce sera la mise en eau et on l’espère pour lui, cette fois-ci, l’arrivée du sel. Le principe étant de faire évaporer l’eau douce de l’eau de mer, en la faisant passer successivement dans plusieurs bassins (œillets) par gravité, pour obtenir la cristallisation du sel, grâce au vent, au soleil et à la chaleur. Manquaient 2 des 3 ingrédients cette année.