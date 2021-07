Morbihan : "des solutions de mise en conformité sont en cours" à l'abattoir du Faouët, réagit la direction

Alors que l'association L214 a publié ce vendredi une vidéo qui met en cause les pratiques de l'abattoir du Faouët, dans le Morbihan, la direction du groupe Eureden, propriétaire du site, y répond. "Des solutions de mise en conformité avaient été validées par l'administration", dit la direction.

La direction du groupe agroalimentaire breton, propriétaire de l'abattoir du Faouët, dans le Morbihan, répond aux accusations de l'association L214 ce vendredi. Plus tôt dans la matinée, l'association a mis en ligne une vidéo qui montre les conditions de transport et d'abattage dans l'abattoir de dindes Ronsard au Faouët dans le Morbihan. Dans un communiqué, la direction du groupe indique que des "mesures de mise aux normes avaient été engagées".

"Mise aux normes"

La vidéo de L214 pointe deux problématiques : l'attente des volailles en extérieur sans abris et dans des cages trop petites, et les délais sur la ligne d'abattage. Eureden répond point par point. Le groupe reconnaît que le site du Faouët "nécessite une mise aux normes concernant l'aire d'attente des animaux ainsi que le délai entre l'accrochage et l'étourdissement des dindes".

"Concernant l’aire d’attente, détaille la direction du groupe dans son communiqué, un chapiteau ventilé, réalisé sur mesure, sera installé cet été. Il permettra une mise à l’abri des intempéries des animaux vivants. Il a été commandé mi-juillet et sera installé dès sa livraison, dans l’attente d’une solution définitive d’ores et déjà planifiée."

"Délai dorénavant respecté"

"Pour ce qui est du délai maximal de deux minutes entre l’accrochage et l’étourdissement des dindes, il est dorénavant respecté pour l’ensemble des animaux", assure la direction. Au sujet de la taille des cages, jugées trop petites par l'association L214, Eureden explique utiliser des "cages spécifiques pour les dindes" et assure "respecter les normes de la profession".

Vendredi matin, l'association L214 a annoncé porter plainte contre l'abattoir. Eureden de son côté assure que le bien être animal est un "sujet important pour Eureden qui poursuivra ses efforts pour s'adapter aux futures évolutions des bonnes pratiques".