Morbihan. L'ouverture de la pêche à la truite

Samedi 11 mars à 8 heures du matin. C'est l'ouverture de la pêche à la truite et au saumon dans les cours d'eau et plans d'eau de première catégorie. Les 16 000 pêcheurs du Morbihan regardaient, inquiets, cet hiver, le niveau plutôt bas des rivières. Les pluies des dernières semaines rassurent.

Au bord du Liziec, qui coule au nord de Vannes, principalement sur les communes de Saint Nolff et Saint Avé, François Jossec de la fédération de pêche du Morbihan, affiche sa satisfaction. Avec les pluies de ces dernières semaines, le cours d'eau est remonté de 30 à 40 centimètres. La situation est donc bien meilleure pour les truites qui peuvent circuler plus librement et surtout remonter le Liziec pour aller se reproduire.

François Jossec de la fédération de pêche du Morbihan © Radio France - François Rivaud

Maintenant, les 16 000 pêcheurs du Morbihan peuvent aller et venir le long des 5 000 kilomètres de cours d'eau du département. La fédération annonce une "année 2017 poissonneuse !". tant mieux, car si bien sûr on ne connait pas l'étât exact de la réserve, on essaie de gérer au mieux les peuplements. La pêche est devenue à la fois plus raisonnable et plus règlementée.

16 000 pêcheurs dans le Morbihan - Fédération de pêche du Morbihan

Ainsi on trouve de plus en plus d'adepte du "no kill" : on pêche le poisson et ensuite on le remet à l'eau. Aujourd'hui dans le Morbihan, les truites doivent faire 23 centimètres au minimum et les prises sont limitées à 6 poissons par pêcheur et par jour.

Brochets et sandres à partir du 1 er mai.

A partir de ce samedi on peut également pêcher le saumon. Pour les carnassiers, sandres et brochets, les pêcheurs attendront le 1 er mai.

A noter que la fédération de pêche du Morbihan propose plus de 80 parcours sur son site internet. Au cas où vous auriez quelques hésitations...