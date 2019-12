Morbihan : la pêche aux coquillages interdite dans trois rivières

Morbihan, France

La préfecture du Morbihan a pris un nouvel arrêté ce vendredi 27 décembre pour étendre la zone d'interdiction de pêche aux coquillages dans le golfe. Mercredi 18 et samedi 21 décembre, le préfet a interdit temporairement la commercialisation et la consommation de tous les coquillages provenant d'une partie de la rivière de Crac'h et de celle d'Auray à cause d'une contamination par un virus baptisé norovirus.

La rivière Saint-Philibert est désormais concernée

Avec ce nouvel arrêté c'est désormais la pêche, le ramassage, le transport, le stockage, la distribution, la commercialisation et la consommation des coquillages de la rivière de Saint-Philibert qui sont interdits jusqu'à nouvel ordre. La zone concernée démarre à l'extrémité ouest de la pointe Er Long à Locmariaquer en passant par la balise Ar Gazec.

Le norovirus détecté dans les huîtres

Des contrôles effectués sur des huîtres a révélé la présence de ce norovirus qui peut entraîner des complications pour votre transit intestinal en cas de consommation de coquillages contaminés. La préfecture précise que les coquillages provenant d'autres zones de production du littoral morbihannais qui ne sont pas fermées administrativement peuvent continuer à être consommés sans risque pour la santé.