Morbihan : le sanglier cause des dégâts sur les parcelles des agriculteurs

Dominique Luherne est agriculteur à Sulniac. Il cultive plusieurs types de céréales, et élève principalement des vaches laitières. En milieu de semaine dernière, il est allé faire le tour de ses parcelles, et a eu une mauvaise surprise : "Il y avait un hectare de dévasté complètement, plus un grain ! Dans toutes les parcelles on a un peu de dégâts, c'est pas forcément gênant, mais là c'est une parcelle qu'on avait re-semée, et qui a été à nouveau défaite dans la nuit." Un passage de sangliers a anéanti son travail.

"On est pas les seuls" ajoute l'éleveur, "il n'y a qu'à voir sur les réseaux sociaux !" Les agriculteurs constatent également une recrudescence des dégâts causés par les Choucas des Tours, une espèce de corbeau protégée au niveau européen.

Le confinement n'a pas permis aux chasseurs d'apporter leur aide aux agriculteurs face à la prolifération des sangliers. Guénaël Le Luhel est en charge du dossier chasse à la FDSEA du Morbihan : "La population de sangliers n'a pas pu être maîtrisée correctement en fin de chasse et pendant le mois de mars en raison du confinement. C'est compliqué à réguler aujourd'hui, on a pas le droit de faire de battues administratives, c'est limité à cinq personnes, alors que d'habitude on pouvait être entre 20 et 30. Il n'y pas beaucoup de solutions du côté de l'administration."

Les chasseurs et les agriculteurs ont toutefois bon espoir de pouvoir reprendre des battues d'ampleur prochainement. Mais il faudra agir rapidement avertissent-ils, sous peine de dégâts irréversibles pour les cultures.