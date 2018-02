Vannes, France

C'est ce dimanche que ces trois foyers de grippe aviaire détectés faiblement pathogènes ont été détectés dans trois élevages de canards du Morbihan situés à Arzal, Pluméliau et Sérent. L'ensemble des élevages représente 25.000 canards, indique la préfecture dans un communiqué. Le préfet a ordonné le confinement des volailles et la restriction des mouvements de ces animaux dans un rayon d'un kilomètre autour des trois exploitations concernées.

Abattage

L'abattage des canards infectés, visant à éviter la circulation du virus et prévenir d'éventuelle mutation, est programmé. La Chambre d'Agriculture et la direction départementale des Territoires de la Mer suivent attentivement la situation des exploitations concernées.

Pas de menace pour l'homme

Ce virus qui touche les oiseaux sauvages et domestiques est sans menace pour l'homme rappelle la préfecture du Morbihan. Son identification n'a pas de caractère exceptionnel et sa circulation est connue. Aucun lien n'a été mis en évidence entre les foyers détectés dans le Morbihan et les souches hautement pathogènes qui ont entrainé des abattages massifs de volailles dans le Sud-Ouest en 2016 et 2017.