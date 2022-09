Décès d'Elizabeth II : "Elle aimait les vins d'Alsace, c'était une épicurienne", témoignent les vignerons

Alors que les obsèques de la reine Elizabeth II auront lieu ce lundi, on append qu'elle appréciait beaucoup les vins d'Alsace. Le palais de Buckingham a commandé à plusieurs reprises des bouteilles chez des vignerons. Des souvenirs qu'ils gardent précieusement.

La reine Elizabeth II avait commandé du Riesling de la cave Dopff et Irion de Riquewihr en 1957

Alors que les obsèques d'Elizabeth II seront célébrées ce lundi, en l’abbaye de Westminster à Londres. On apprend que la reine appréciait beaucoup les vins d'Alsace. A l'occasion de sa disparition, plusieurs vignerons se souviennent avoir envoyé des bouteilles à Buckingham Palace.

Du Riesling grand cru de Kaysersberg pour les 80 ans de la reine

En 2006, à l'occasion des 80 ans de la reine, plusieurs bouteilles de Riesling grand cru Schlossberg, millésime 1999 ont été envoyés au palais. Ils venaient du domaine Weinbach de Kaysersberg.

Les échanges entre le domaine Weinbach et Buckingham Palace © Radio France - Guillaume Chhum

Catherine Faller, la responsable du domaine a gardé les échanges de courrier avec les services de la reine. "Ils m'ont répondu que la reine avait gardé de très bons souvenirs de notre vin. C'est un document que nous gardons bien sûr précieusement. C'est la minéralité, l'élégance et la structure de notre vin qui a sans doute séduit Elizabeth II," analyse Catherine Faller.

Une autre commande de Riesling venue de Riquewihr en 1957

C'est en fouillant les archives de la cave Doff et Irion de Riquewihr que Thierry Schoepfer, le tout nouveau patron a aussi fait une belle découverte : en 1957, le couple royal avait jeté son dévolu sur un Riesling de 1949. Deux caisses de 12 bouteilles et deux caisses de 24 demi-bouteille ont été envoyées. Des vins haut de gamme et minéraux. Les échanges ont été aussi conservés.

Thierry Schoepfer pose avec un corgi dans les bras qu'il a emprunté à une touriste belge, un clin d'oeil en mémoire de la reine Elizabeth II © Radio France - Guillaume Chhum

"La famille royale est une famille germanique d'origine. Je pense que c'est pour cela qu'ils appréciaient les Riesling du Rhin. Il aiment cette minéralité et cette pureté," analyse Thierry Schoepfer.

C'est aussi lors d'une affaire de vols de bouteilles dans le vignoble en janvier 2020, que l'on a appris que la reine passait aussi des commandes au domaine Rolly Gassmann de Rorschwihr. Les vignerons en Alsace espèrent maintenant des commandes de la part de Charles III.