Mort de Jacques Chirac : entre le Président et l'agriculture normande, c'était une histoire d'amour

Entre Jacques Chirac et l'agriculture, les liens étaient très forts. Et le président de la République, décédé ce jeudi à l'âge de 86 ans, n'a jamais boudé la Normandie et ses agriculteurs qu'il a rencontrés à de nombreuses reprises. Le Corrézien avait même reçu un camembert à son effigie.

Normanville, France

Un président "passionné par l'agriculture" : c'est l'image que retiendra Daniel Epron, de Jacques Chirac. Le président du Crédit Agricole de Normandie a rencontré le Président de la République à plusieurs reprises, à l'époque où il était responsable de la Chambre d'agriculture régionale, notamment en 2003, alors que la Normandie était à l'honneur au salon de l'agriculture à Paris.

"Lors de ses déplacements, il souhaitait toujours avoir une rencontre avec le monde paysan explique Daniel Epron. Ça avait été un ministre de l'agriculture connu et reconnu de tous. Il avait cet ancrage, cette simplicité et cet intérêt pour tout ce qui constitue la vie. Bien évidemment l'agriculture, le monde rural, l'alimentation faisaient partie des sujets qui le passionnaient."

Le dialogue avec lui était sincère, simple et en connaissance de cause - Daniel Epron

Une rencontre avec les agriculteurs normands pour remonter dans les sondages

Bien avant 2003, Daniel Epron avait rencontré Jacques Chirac en janvier 1995, alors qu'il n'était encore que candidat à l'élection présidentielle. "Alors qu'il était au plus bas dans les sondages, on m'avait demandé d'organiser une réunion autour de l'agriculture avec le candidat Jacques Chirac. On avait passé une journée merveilleuse : dès qu'il y avait un animal il était rayonnant, et dès qu'il avait un entremet dans son assiette, le sourire était là et le bon vivant ressortait".

Daniel Epron avait rencontré Jacques Chirac à plusieurs reprises alors qu'il était président de la Chambre d'agriculture de Normandie Copier

Le président de la République avait même reçu, le 14 juillet 2002, un camembert à son effigie, de la part du maire de Camembert, Jean Gaubert, producteur laitier.