Mortalité des moules : la Manche détient peut-être la clé du mystère

Une bactérie tueuse, voilà peut-être la clé du mystère pour expliquer la mortalité dans les élevages de moules de Normandie, mais aussi de Vendée et de Charente-Maritime.

LABEO, le pôle d'analyses et de recherche de Normandie, a identifié cette bactérie et depuis le début de l'année, des tests sont menés à Blainville-sur-Mer pour valider l'hypothèse et comprendre comment limiter les impacts dans les élevages.

Au micro de France Bleu Cotentin , Jean-Louis Blin du SMEL de la Manche, le syndicat Synergie Mer et Littoral a fait le point sur l'enquête : "On injecte différentes doses de cette bactérie à des moules, dans différentes conditions d'élevage. Il est encore trop tôt pour les observations significatives, les tests vont durer quinze mois. L'idée, c'est de récupérer des moules à chaque saison, puisqu'en fonction des saisons, les moules sont plus ou moins fragiles. Une fois qu'on a compris comment cette bactérie fonctionne, le but est de voir sur quels leviers pourront jouer les professionnels pour limiter l'impact de la bactérie".