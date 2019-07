Moselle : à cause de la sécheresse, la récolte de maïs s’annonce désastreuse

Luppy, France

En ce moment, Fabrice Couturier travaille 15 à 16 heures par jour. Cet agriculteur à Luppy en Moselle tire un premier bilan de sa récolte : "Les colzas sont médiocres, c’est assez hétérogènes comme rendement. _Les orges d’hiver ont plutôt bien rendus et les blés, sur les tout premiers échos, seraient corrects_."

Fabrice Couturier, le président de la FDSEA, le syndicat agricole, en Moselle. © Radio France - Victor Vasseur

Mais surtout, ce qui inquiète le président de la FDSEA en Moselle, le syndicat agricole, c'est le maïs. Il a soif. Les plantes ont même cessé de pousser ajoute Fabrice Couturier : "On sait que l’on a perdu une partie de la quantité en termes de tonnage à l’hectare. On aura des épis bien plus petits par rapport à ce qu’ils devraient être. La qualité sera affectée." Il poursuit : "_Je vois mes champs, ils souffrent beaucoup plus_."

A cause de la sécheresse, la récolte de maïs s’annonce désastreuse. © Radio France - Victor Vasseur

"Récolter les jachères"

Fabrice Couturier s'attend à perdre 30 à 40 % de son rendement habituel. Il a 160 hectares de culture. C'est pourquoi des agriculteurs comme Fabrice Couturier réclament une dérogation pour récolter les jachères, les terres sans pâtures : "Avec les 1200 hectares en Moselle, quand vous avez des troupeaux et que vous savez que vous allez décapitaliser, c’est-à-dire que vous allez devoir vendre une partie de vos bêtes parce que vous n’aurez pas de quoi le nourrir suffisamment pour passer l’hiver, c’est important." Selon l'agriculteur, le maïs, pour une exploitation, c’est la sécurité : "La sécurité en termine de volume et en terme d’alimentation."

Il faudrait 30 à 40 mm de pluie pour sauver temporairement le maïs. On a fait 50 tonnes de maïs par hectare il y a deux ans. L’an dernier, on a fait 35 tonnes. Cette année, j’ai peur que ce soit bien moins. Fabrice Couturier, agriculteur à Luppy

Les agriculteurs lorrains réclament cette dérogation depuis le début du mois. Ils n'ont, pour le moment, aucune réponse.