Moselle : la météo pluvieuse de l'été perturbe les cultures

L'été 2023 n'a rien à voir avec son prédécesseur. Là où 2022 était historique pour sa sécheresse, cette année est remarquable pour les précipitations qui sont tombées tout au long de juillet et d'août en Moselle. Sauf que les pluies sont arrivées à des moments stratégiques pour les agriculteurs. "La météo n'était pas très propice à la réussite des cultures" constate Albéric Lorain, responsable chez les Jeunes Agriculteurs mosellans, "on n'a pas réussi à faire de beaux maïs, les tournesols ne sont pas très beaux non plus, et globalement la moisson était assez médiocre dans le secteur."

Une météo qui fait le "yo-yo"

Avec les pluies tombées cette semaine, les limaces attaquent les semis de colza à la ferme de Neudelange , à Aboncourt. Quand aux lentilles cultivées dans cette exploitation familiale, c'est le casse-tête pour savoir quand les récolter : "s'il avait fait beau, on aurait pu récolter, elles étaient mures, mais comme il a plu, les plants ont recommencé à faire du vert" explique Valérie Lorrain, l'épouse de l'exploitant.

Ces précipitations repoussent la date des vendanges chez Philippe Joly, viticulteur au domaine de la Croix de Mission, à Marange-Silvange. Elles commenceront le troisième week-end de septembre, deux semaines plus tard que l'an dernier, et s'annoncent d'ores et déjà moins bonnes pour certains cépages. "De l'humidité et la chaleur, c'est le développement de maladies comme l'oïdium ou le mildiou, des champignons. Certains cépages ont souffert, comme l'Auxerrois, alors que les Pinots, eux, ont bien résisté."

Selon les relevés de Météo-France, il est tombé près de deux fois plus de pluie en août 2022 qu'en 2023. - Captures d'écran Météo-France

La météo en 2023, "c'est le gros yo-yo" résume Albéric Lorain, producteur de lait à Charly-Oradour. "On ne sait pas trop sur quel pied danser. Le travail ne s'est présenté que par pointes. Pendant deux semaines, ce n'est pas qu'il n'y avait rien à faire, mais on ne pouvait pas avancer dans les gros travaux [à cause de la pluie], et puis d'un coup fallait tout faire en deux jours." Certains agriculteurs ont dû repousser d'un mois leur moisson toujours à cause de cette pluie.

Les nappes phréatiques se portent mieux

Malgré ce constat, les précipitations ont au moins permis de remplir les nappes phréatiques de Moselle. Selon la préfecture dans son dernier point de situation le 10 août : "les précipitations survenues entre fin juillet et le début du mois d’août ont permis de constater une nette amélioration de la situation hydrologique des cours d’eau." Le département reste toutefois en vigilance sécheresse, le premier niveau d'alerte.