Moselle : Molozay, premier vin lorrain à figurer dans le guide des meilleurs vins de France

Dans son édition 2022, le guide des meilleurs vins de France le reconnaît : ses experts ont "tardé à intégrer un représentant du vignoble mosellan." L'oubli est désormais réparé. Le domaine Molozay fait partie de la sélection de 7000 vins recommandés cette année. Une première pour un vin lorrain.

Le vin mosellan enfin reconnu

Une fierté pour le couple Molozay, même si ce n'était pas un objectif. "On fait du vin par passion, pas pour figurer dans les guides. Je vinifie mon vin pour qu'il soit authentique, et qu'il ressemble aux vins que j'aime boire et que, j'espère, mes clients aiment boire", explique Norbert Molozay.

Le "Clos Pinot noir 2019", un vin rouge, fait partie des "découvertes qui ont épaté le comité". Un autre bouteille, de blanc cette fois (le "Septentrion 2019"), fait également partie de leur coup de cœur, obtenant la note de 93/100.

Seul problème : la page dédiée au domaine Molozay est située... à la fin de la section sur les vins alsaciens. "Ca ne va pas du tout, il faut absolument qu'il y ait une catégorie pour le vin mosellan, rigole Nobert Molozay. Plusieurs vignerons d'ici méritent de figurer dans le guide."

Les caves du domaine Molozay © Radio France - Jules Hauss

Le vin lorrain, avec 70 hectares de vigne seulement, peine à se faire un nom, reconnaît-il. "On est classé en AOC seulement depuis dix ans. C'est parce qu'on est tout petit qu'on a du mal à être référencé. Mais le vin mosellan mérite très largement d'être référencé et reconnu."

Une récompense qui arrive très vite

Norbert et Marie-Geneviève Molozay se sont installés en 2000 au Château de Vaux. Norbert est issu d'une famille de vignerons de Beaujolais sur plusieurs générations et Marie-Geneviève, de commerçants de vins à Metz. "On a beaucoup moins d'expérience que des vignerons qui exploitent depuis plusieurs générations. On a appris et évolué très vite. C'est une reconnaissance qui arrive assez tôt dans notre carrière de vignerons. On en est encore plus fiers", sourit Marie-Geneviève.

Au début, le couple n'exploitait que quatre hectares et demis de vigne. "On n'avait qu'un vin blanc et un vin rouge", se souvient-elle. Petit à petit, ils ont exploité de nouvelles terres, parfois abandonnées depuis des décennies. Au total, ils possèdent aujourd'hui quinze hectares, en bio et biodynamie. "On travaille sur le calendrier lunaire, on essaie d'enrichir nos sols et on ne traite nos vignes qu'avec des produits naturels".

En plus de cette première dans le guide des meilleurs vins de France, les vins Molozay font également partie pour la quatrième année consécutive du guide Hachette des vins. Un autre référence en la matière. De quoi apporter un surplus de motivation, avant le début des vendanges.