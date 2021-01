Mossa Paisana veut repenser l’agriculture corse

Une dizaine de membres du syndicat Mossa paisana occupe depuis ce jeudi matin les locaux de l'ODARC à Ajaccio. Les agriculteurs ont demandé à être reçus par des représentants du conseil exécutif. Depuis bientôt deux ans expliquent-ils, leurs demandes de rencontre avec Lionel Mortini, le président de l'ODARC, sont restées lettres mortes. Lionel Mortini qui s’est rendu à leur rencontre en ce début d’après-midi.

Plusieurs revendications

Mossa Paisana a de nombreuses revendications sur l'agriculture corse dans son ensemble et souhaite la tenue d'Assises de l'agriculture. Ils demandent par exemple le doublement de l'ICHN, la mise en place d'une cartographie des élevages, une vraie politique sur la gestion des terres incultes, la redéfinition du rôle de la SAFER ou encore la création d'une DSP alimentaire.

« Changer de modèle »

Paul Piazza, représentant de Mossa Paisana : « Il est impensable d’être agriculteur sur notre sol et de ne pas pouvoir y vendre notre production, avec des matières importées de toute l’Europe… Il existe une DSP maritime concernant les produits de première nécessité (produits carnés, laitiers, etc…) alors que nous agriculteurs on ne bénéficie pas de cette DSP par rapport aux importations de ces aliments. _Je trouve aberrant qu’_on trouve sur les étales de l’agneau Néozélandais ou Anglais alors que des petits producteurs ici et des éleveurs ovins en période charnière de Noël ou de Pâques sont obligés de les brader à 2,5 euros en Sardaigne car ils n’arrivent pas à les vendre ici. Il faut changer un modèle, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux, il faut repenser l’agriculture, en être maître ici en Corse et pas forcément se calquer sur un modèle européen. »