Mouche de la cerise : c'est maintenant qu'il faut déposer les dossiers d'indemnisation

Les dossiers d'indemnisation pour les ravages dûs à la mouche de la cerise sont à déposer avant le 10 mars à la direction des territoires à Avignon.

C'est en ce moment que débute le dépôt des dossiers d'indemnisation des exploitations touchées par la mouche de la cerise, la drosophila suzukii. Ces dossiers d'indemnisation pour les pertes de récolte 2016 sont à déposer avant le 10 mars a la direction départementale des territoires à Avignon. Le formulaire est a télécharger sur le site internet de la préfecture.

"Je connais des jeunes agriculteurs qui ont perdu un hectare de cerise ou plus. 10 tonnes à trois euros, on enlève les frais de récolte puisqu'on n'a pas ramassé, ça peut être 20.000 euros à l'hectare!" - Jean-Christophe Neyron, producteur à Malemort-du-Comtat et président de l'AOP Cerise de France.