Moutonnades de Bénévent-l'Abbaye : comment se porte la filière ovine en Creuse ?

Ca va bêler à Bénévent-l'Abbaye le week-end du 21 et 22 août. La commune organise la 19e édition des Moutonnades, fête traditionnelle autour du mouton. Elle met à l'honneur brebis et agneaux, qui ont fait la prospérité du village au début du XXe siècle. A l'époque, Bénévent-l'Abbaye est spécialisée dans le commerce des animaux de boucherie et plus particulièrement du mouton.

De moins en moins de moutons creusois

Aujourd'hui, la filière ovine n'est plus aussi florissante. Le cheptel diminue. La Creuse perd en moyenne mille brebis par an, à cause des départs en retraite non remplacés des agriculteurs. Il y a 350 éleveurs de moutons en Creuse et 55.000 bêtes selon les chiffres de 2018 de la chambre d'agriculture. "Il y a dix ans, on avait plus de 70.000 brebis", se souvient Michel Bataille, président de la fédération départementale ovine.

Pourtant, il y a de la demande de la part des consommateurs : "La France importe 45% de la viande ovine qu'elle consomme. Il y a des importations d'agneaux anglais, irlandais et espagnols", regrette l'éleveur de Fursac.

Le Limousin compte un Label Rouge et une IGP pour ses agneaux. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

à lire aussi Creuse : le pâturage itinérant pour entretenir et restaurer les landes

Un Label Rouge et une IGP dans le Limousin

En Nouvelle Aquitaine, les Pyrénées sont spécialisées en brebis laitières tandis que le Poitou-Charentes et le Limousin se concentrent sur les brebis allaitantes. Dans le Limousin, les agneaux sont réputés avec un Label Rouge ("Agneau Fermier des Pays d'Oc") et une IGP (le "Baronet, agneau du Limousin").

Aujourd'hui, la filière ovine se porte plutôt bien. Mais Michel Bataille a vécu des années difficiles : "On a dû manifester quand les Anglais rentraient des agneaux pas chers, on était complètement à la rue. Mais depuis 2010, on a eu un rééquilibrage des aides, la prime a été un peu plus conséquente donc c'est très important. On vit de notre métier."

Une filière porteuse

Lui-même part à la retraite dans deux ans. Michel Bataille encourage les jeunes à prendre la relève. Benoît Daudon a une trentaine d'années., Il s'est installé il y a dix ans à Guéret. Il élève 600 moutons : "La filière s'est restructurée, c'est très bien. On a la chance d'avoir des contrats Label, c'est-à-dire des contrats de viande de qualité, ça permet d'avoir un débouché sûr et une plus-value assurée."

Benoît Daudon n'avait pas de parents agriculteurs. Il a choisi les brebis parce que ça demande moins d'investissement au départ que les bovins : "Quelqu'un qui a peu de moyens, qui veut se lancer, c'est une bonne alternative pour démarrer." Depuis, il s'est diversifié : il élève aussi des vaches et des lapins.

Le programme des Moutonnades est à retrouver en appelant l'office de tourisme au 05 55 62 68 35. Le pass sanitaire est demandé pour accéder au site.