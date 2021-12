Multiplication des attaques de loups près de Mazamet : les éleveurs tarnais demandent des mesures

Trois ou quatre loups seraient présents dans la Haute Vallée du Thoré, selon les agriculteurs tarnais. Ils auraient compté plus de 100 animaux morts et demandent de pouvoir tirer sur la bête.

Une réunion en urgence a été organisée la semaine passée sur le loup dans le Tarn. Depuis quelques semaines, les attaques se multiplient dans le secteur de Mazamet. 75 éleveurs ont participé à la réunion. L’OFB (Office français de la biodiversité) a recensé une trentaine d’attaques de loup dans l’année 2021 dans le secteur. Un chiffre largement sous-estimé selon la FDSEA qui estime qu’il y a trois ou quatre loups sur la zone.

Attaque sur des veaux

Et surtout les éleveurs estiment que le loup ne s’attaque pas qu’à des brebis et que des veaux ont aussi été tués. Claude Chabbert habite à Saint-Amans-Valtoret, il raconte qu’il a perdu un veau il y a trois semaines. Et il a été très choqué. "Ça s'est passé à quelques mètres du bâtiment . J'ai cherché le veau qui avait deux jours et je ne l'ai pas trouvé. Il était à moitié mangé de l'intérieur, du ventre jusqu'au cou. J'ai montré les photos à mon vétérinaire, et il m'a certifié que c'était le loup."

Loup déviant

Les services de l’Etat n’ont pas confirmé qu’il s’agit d’une attaque de loup, mais la mort du veau a créé la stupeur dans la vallée comme la preuve d'un loup qui s’installe. Philippe Jougla est le président tarnais de la FRSEA, la fédération régionale du principal syndicat agricole. Il estime qu’il faut maintenant que l’Etat aille vite en autorisant les tirs contre les loups dans cette zone de Mazamet. Il parle d'une centaine d'animaux morts et estime qu'il y a un des loups qui est déviant. Il n'a plus peur de l'homme.

"Je suis convaincu que dans le cadre d'animaux qui prennent leurs aises avec les hommes, le tir de défense est simple. C'est vraiment un outil intéressant. J'ai des témoignages depuis le mois d'octobre qui se multiplient de personnes qui ont vu le loup. Les chasseurs auront la possibilité de lui tirer dessus. S'ils l'ont tant mieux, sinon ce sera un message pour cet animal : "là où il y a des hommes, il y a des risques".

Philippe Jougla poursuit : "et à partir de là, il faut qu'il reprenne sa vie sauvage. Je pense que c'est vraiment un outil adapté à nos zones rurales intenses, où il y a du monde absolument partout. Le but n'est pas d'éradiquer l'espèce, mais bien de fixer une limite entre ce qui est le sauvage et ce qui ne l'est pas."

Pour le moment, dans le Tarn, ces tirs ne sont autorisés qu’autour de Lacaune.

