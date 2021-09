Les vendanges commencent dans le vignoble du Muscadet

Selon la fédération des vins de Nantes, la préfecture de Loire-Atlantique devrait publier le ban des vendanges ce mercredi matin. Cet acte administratif marque le coup d'envoi de la récolte dans le vignoble du Muscadet, du Gros Plan du pays Nantais et des Côteaux d'Ancenis. L'an dernier, le ban des vendanges avait été publié le 26 août, une date historiquement précoce.

Dès mercredi, les vendanges vont pouvoir commencer sur les parcelles les plus précoces, en bord de Loire et autour du Loroux-Bottereau notamment, là où les contrôles de maturité sont satisfaisants. Ailleurs, les producteurs vont devoir attendre quelques jours afin de laisser murir le raisin. A cause du gel du mois d'avril, les vignerons savent que le millésime 2021 sera très faible en volume.