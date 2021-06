C'était attendu et ça se confirme. Dans le vignoble nantais, deux mois après le premier épisode de gel, la Fédération des vins de Nantes estime que la récolte sera très basse cette année, aux alentours de seulement 25%.

Muscadet : la récolte 2021 pourrait être "la plus faible de tous les temps"

"Sans doute la plus faible récolte de tous les temps dans le muscadet", voilà ce que prévoit la Fédération des vins de Nantes. Au cause : les épisodes de gel du mois d'avril, suivis par une météo froide et pluvieuse, alors que les bourgeons étaient déjà sortis. Ca pourrait être un rendement de seulement 25% par rapport à une récolte classique.

Tout le vignoble nantais touché

Le gel a en effet été "très long et très intense" précise François Robin, chargé de communication à la Fédération des vins de Nantes. Que les clients se rassurent, "il y a du stock en cave avec de très bons millésimes 2020 qui vont permettre d'alimenter le marché" ajoute François Robin. Les inquiétudes se portent plutôt vers la récolte de 2022. Vu le peu de stock qui sera constitué cette année, il faudra qu'elle soit bonne.