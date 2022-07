Myrtilles sauvages d'Ardèche : une très petite récolte

Baptiste Teyssier n'est pas très enthousiaste. Cet agriculteur installé à Mézilhac sait que la récolte de myrtilles sauvages ne serait pas bonne cet été. Il ramasse en moyenne 14 tonnes par saison. Il attendra difficilement les 3 ou 4 tonnes cette année.

Une des parcelles exploitées par Baptiste Teyssier à Mézilhac © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Un gel précoce

La mauvaise récolte de cette saison 2022 serait du à un gel précoce des plants à l'automne alors que la sève n'était pas encore descendu. il y a donc moins de fruits. La sécheresse de cet hiver et de ce printemps, les très fortes chaleurs de ce début d'été réduisent aussi la grosseur des fruits. Bref: peu de myrtilles sauvages et plus petites que d'habitude. en Ardèche on récolte environ 500 tonnes de myrtilles sauvages chaque été, ce sera beaucoup moins cette année.

Le travail de tri de la myrtille sauvage juste après la récolte © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Un fruit très demandé

Et c'est dommage parce que la demande est là : les myrtilles sauvages sont très utilisées pour la transformation en glace, en confiture ou tout simplement pour faire de tartes et les cueilleurs professionnels ne parviennent pas à faire face à cette demande.