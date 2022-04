"On n'a jamais connu ça" : 500 plants de tomates volés dans une ferme à Dorlisheim

C'est un vol massif qu'a connu la ferme Maurer à Dorlisheim. Les propriétaires ont retrouvé ce matin des serres vidées de leurs plants de tomates. Environ 500 plants ont été volés dans la nuit du mardi 27 avril.

Un vol d'une ampleur inédite

"On n'a jamais connu ça, d'habitude on nous vole cinq ou dix pieds maximum. Ce coup-là est inédit", se désole Pierre Maurer, le gérant de la ferme.

Depuis quelques années, lui et ses collègues constate une hausse de la délinquance sur leurs produits agricoles. "On voit de plus en plus de gens qui trainent près des exploitations, qui regardent pour grignoter. L'année dernière on s'était fait piquer 200 pieds de fraises, mais ça n'a pas la même valeur", poursuit-il.

Pas n'importe quels pieds de tomates

Il estime le préjudice à près de 5000 euros. "Ce ne sont pas n'importe quels pieds de tomates. Ce sont des variété bio, qui ont été choisis pour avoir une résistance au maladie. Surtout, ces pieds sont rares : on les trouve pas dans le commerce", éclaire Pierre Maurer.

Selon lui, ce sont donc des connaisseurs qui ont fait le coup. Mais il prévient : "Je les reconnaitrais entre 10 000". Ses pieds sont facilement traçables. Il a donc bon espoir : avec l'aide de ses confrères, il pourra les retrouver. La gendarmerie a ouvert une enquête.