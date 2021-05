"On n'a pas honte de notre métier" : des agriculteurs partent de l'Indre à la rencontre du grand public

Cinq agriculteurs partis de l'Indre ont bouclé un "Tracteur Tour". Pendant six jours, ils ont sillonné les routes du Grand Ouest pour rencontrer et expliquer leur métier aux consommateurs. Le succès a été au rendez-vous.

Pas mal de fatigue mais beaucoup de sourire et de bons souvenirs après de beaux échanges. Voilà le bilan d'Alexandre Richard après l'édition 2021 du Tracteur Tour. Parti de Déols le 20 mai, lui et quatre autres agriculteurs sont allés à la rencontre des consommateurs sur les routes de Vendée, Mayenne, Loire-Atlantique, Ille-et-Vilaine ou encore Indre-et-Loire. Ils sont finalement revenus à Luant mardi 25 mai. "Parfois, on était accueilli par 300 ou 400 personnes, c'est extraordinaire", se réjouit Alexandre Richard, lui-même céréalier à Luant, dans l'Indre.

L'idée est de partager le quotidien des agriculteurs, de faire prendre conscience de l'importance de la profession. "Il y a encore une méconnaissance du monde agricole. On n'a pas honte de dire qu'on sort pour traiter, pour labourer. On n'a pas honte de montrer notre métier parce que l'agriculture française est l'une des plus qualitatives et l'une des plus belles du monde. On est souvent des taiseux donc ne pas en parler fait que les gens restent sur une image qui n'est pas vraiment celle de l'agriculture", indique Alexandre Richard.

Ces agriculteurs connectés ont tous des chaînes YouTube qui rassemblent au total plus de 300 000 abonnés. "Là, on était en contact direct. On a voulu mettre en avant les communes rurales qui sont très proches de leurs agriculteurs. On a été étonné dès le départ de retrouver des élus qui nous ont accueilli les bras ouverts, qui ont fait venir des producteurs locaux", souligne Alexandre Richard.