Nabila, une vache mayennaise, est l'une des stars du Salon de l'Agriculture

Elle attire les regards dans les allées du Salon de l'Agriculture à Paris : Nabila est une vache mayennaise et avec son nom, qui fait référence à Nabilla, une star de la téléréalité, elle fait sourire de nombreux visiteurs. Contrairement à son homonyme qui est brune, Nabila est une Blonde d'Aquitaine, élevée au Bourgneuf-la-Forêt.

"Allô, t'as pas de shampoing ?"

Jamal a tout de suite remarqué le nom, pour le moins original, de cette vache mayennaise. "La vache aussi c'est une star, c'est pour cela qu'on l'a appelée Nabila", sourit cet agriculteur, originaire de Mayotte. Ce nom fait rire également Hassane. "C'est unpetit clin d'œil à Nabila avecla fameuse phrase", commence-t-il. A ses côtés, sa femme Khadija poursuit : "Allô, t'es une fille et t'as pas de shampoing ?", imite-t-elle.

Effectivement, la vraie Nabilla avait fait le buzz avec cette phrase dans l'émission Les Anges de la téléréalité. "Allô, non, mais allô quoi? T'es une fille et t'as pas de shampoing ?", avait-t-elle lancé en 2013 avant d'être reprise sur les réseaux sociaux.

Nabila est une Blonde d'Aquitaine, alors que Nabilla, la star de la réalité, est ... brune ! © Radio France - Maïwenn Bordron

Elena se promène avec sa tante et elle aussi a la référence du nom Nabila."Je disais à ma tante : Est-ce qu'on lui demande si elle a du shampoing pour la petite blague ?", retrace-t-elle en riant. Ce nom a été trouvé par l'éleveur mayennais, Bernard Linay. C'était l'année des N et il s'est dit que sa Blonde d'Aquitaine allait marquer les esprits. "On a souvent des réflexions, notamment pendant les concours, les speakers ou les intervenants s'arrêtent souvent sur ce nom là", affirme l'agriculteur du Bourgneuf-la-Forêt.

J'espère que la vraie Nabilla aurait quand même l'humour de comprendre ma blague.

Bernard Linay, éleveur de la vache Nabila

Nabila, la vache, sera présente au Salon de l’agriculture avec les Blondes d'Aquitaine jusqu’à dimanche 6 mars.