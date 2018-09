Nice, France

Dans le département des Alpes-Maritimes, la population de sangliers est en augmentation constante depuis des années. Il suffit d'examiner le nombre d'animaux abattus. Dans les années 70' environ 1000 sangliers sont chassés chaque année. Pour la saison 2017/2018 ce nombre était de 7200 dont plus de 16% tirés sur la bande littorale par des battues administratives.

Une présence importante dans les zones urbanisées

Les communes du littoral et du moyen pays constituent une zone particulière. Le sanglier y est classé comme nuisible et fait l'objet de battues administratives ou de tirs de nuits effectués par les lieutenant de louveterie dont le nombre a doublé en deux ans. Ils sont désormais 42. Les périodes de chasses ont également été élargies pour faire fasse à ce qu'on nomme désormais prolifération. "La moindre parcelle de 2000 m2 non entretenue est devenue un refuge pour l'animal, explique Jean-Philippe Frêre, secrétaire départemental de la FDSEA. Ces parcelles, très nombreuses sur le littoral, tout comme les lits de rivières et les vallons encaissés, sont autant de zones qui permettent aux sangliers d'avoir des bases pour ravager les terrains agricoles et ceux des particuliers".

Un comité national inspiré par les comités départementaux

Dans le cas de dégâts, seuls les agriculteurs peuvent être indemnisés. La DDTM, direction départementale des territoires et de la mer, qui pilote la question, recueille tout de même les plaintes des particuliers. 500 ont été enregistrées en 2017/2018. Elle réunie également régulièrement un comité départemental qui rassemble tous les acteurs du dossier. Le comité national installé ce jeudi est du reste complètement inspiré de ces initiatives locales.