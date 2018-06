C'est un franc succès pour les 14 vignerons organisateurs de l'événement "Toul'monde à table" à Nancy ce week-end. Plus de 10 000 visiteurs sont venus découvrir ou redécouvrir les vins de l'appellation Côtes de Toul, qui fête ses vingt ans cette année, et rencontrer les producteurs.

Les quatorze viticulteurs organisateurs de l'événement "Toul'monde à table" en ont rempli des verres à vin ce week-end à la Halle Renaissance de Nancy ! De quoi bien trinquer aux vingt ans de l'appellation Côtes de Toul. Pour cet anniversaire plus de 10 000 personnes ont répondu présent pour déguster les différentes bouteilles de l'AOC. L'occasion pour eux de découvrir ou redécouvrir ces vins qui gagnent en notoriété.

"Ils ont augmenté en qualité. Par rapport à il y a vingt ans : il y a une différence" - Norbert, amateur de vin.

Et généralement, parmi les dégustateurs, la surprise est de mise. "Les côtes de Toul, on connaît depuis très longtemps mais là, je redécouvre, il y a des subtilités que je n'imaginais pas. C'est un très bon vin, on peut en être fier !" se félicite Françoise, une Nancéienne.

D'ici 2021, 60% de la superficie des Côtes de Toul vont être labellisée en agriculture biologique. - Droits réservés

Cet autre amateur en vin acquiesce. "On a beaucoup découvert en deux jours ! Il y avait une réputation sur les gris de Toul, que quand tu regardais la bouteille tu avais déjà mal au crâne avant de l'ouvrir. Et là on s’aperçoit qu'il y a un vrai travail de qualité et une vraie évolution du produit." Le Lorrain compte bien retourner voir les vignerons dans le Toulois, où ils font de la vente directe. "Il y a de grandes chances que j'aille sur place."

Des vignes à 20km de Nancy

Mission accomplie donc pour les viticulteurs toulois, venus à Nancy pour redorer le blason de leur appellation comme l'explique Thomas Colson, du domaine de l'Ambroisie. "A Toul les gens nous connaissent pour la plupart, et ils sont déjà pour la plupart tous clients. A Nancy on a encore beaucoup de clients qui ne savent pas qu'il y a des vignes à 20km de chez eux."

Quant à savoir si les organisateurs comptent renouveler cette opération séduction pour les prochaines années ? C'est encore en discussion.