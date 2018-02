Nancy, France

Le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a accueilli ce lundi matin une dégustation à l'aveugle de vins du Toulois. Première "sortie" des Côtes de Toul 2017. Trente-neuf vins rouges, blancs et gris ont été présentés à un jury de 12 personnes : un collège de professionnels, un autre de techniciens et le dernier de consommateurs. Hormis un vin rouge qui a été ajourné - et qui pourra "retenter sa chance" d'ici quelques semaines auprès de la commission d'agrément - tous ont obtenu le feu vert pour se réclamer de l'AOC.

"On a tout de suite envie de les boire"

L'appellation d'origine contrôlée fête ses 20 ans cette année et la qualité du millésime est à la hauteur de l'événement, se réjouit Michel Laroppe, vigneron à Bruley, l'un des dégustateurs : "Quand on regarde ces vins, on a tout de suite envie de les boire". Un millésime qui a pourtant été malmené par le climat. "Le problème de la quantité, c'est le gel du printemps, c'est la grêle sur Lucey et Bruley (NDLR : fin mai 2017). Mais les autres raisins étaient d'une qualité exceptionnelle. On signerait tous les ans pour avoir cette qualité-là mais pas pour cette quantité !" poursuit Michel Laroppe.

Ce cru 2017 constitue en partie une cuvée commune des vignerons pour les 20 ans de l'AOC. Chaque viticulteur a fourni 0,4% de sa production. Environ 1 500 bouteilles ont ainsi pu être remplies d'un assemblage de blanc, rouge et gris. "C'est quelque chose qui n'existe sans doute pas dans beaucoup de vignobles en France", souligne Vincent Laroppe. "Cela montre notre solidarité et la dynamique des jeunes viticulteurs à l'heure actuelle après 20 ans d'AOC."

Une cuvée commune destiné à la promotion des Côtes de Toul, notamment le 28 février au Salon de l'agriculture à Paris, lors d’une journée dédiée au département de Meurthe-et-Moselle au sein de l’espace Grand Est.