Nantes : action coup de poing des agriculteurs au Carrefour de la Beaujoire

Des agriculteurs de la FNSEA ont mené une opération jeudi après-midi à l'hypermarché Carrefour de la Beaujoire à Nantes. Ils ont contrôlé la provenance et les prix des produits dans les rayons. Ils dénoncent une concurrence déloyale.

Une cinquantaine d'agriculteurs de la FNSEA 44 ont débarqué dans les rayons de l'hypermarché Carrefour de la Beaujoire jeudi en début d'après-midi. Ils se sont dirigés vers le rayon charcuterie où sont vendus les produits transformés notamment le jambon cuit. Sous le regard des clients, les agriculteurs ont contrôlé l'origine et les prix de la marchandise.

Ils ont ainsi retiré des rayons tous les produits en provenance de pays de l'Union européenne et non de France. Les manifestants ont conseillé aux clients de bien regarder les étiquettes et de ne pas se faire abuser par les logos apposés sur les emballages.

Les agriculteurs vident les rayons de produits originaires de pays autres que la France dans un magasin Carrefour de Nantes © Radio France - Lisa Morisseau

Concurrence déloyale

Les agriculteurs, issus de toutes les filières, ont rempli plusieurs chariots de charcuterie, de lait, d'oeufs, de conserves de légumes, des produits vendus à des prix trop bas selon eux et qui sont à l'origine d'une concurrence déloyale à leurs yeux. La profession subit de plein fouet ces derniers mois la hausse des coûts de production causée par l'augmentation du prix des matières premières et de l'énergie.

Cette opération s'est déroulée dans le calme en présence du directeur du magasin.