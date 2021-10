Nantes : du fumier, des vaches et des tracteurs pour dire non au développement de la méthanisation

Il y a eu un peu de fumier versé à quelques mètres de la préfecture de Nantes (Loire-Atlantique). Des vaches, des plants de maïs, une quinzaine de tracteurs aussi. Voilà pour le décor, la forme. Un rassemblement d'une centaine de personnes à l'appel de la Confédération paysanne. Un rassemblement qui n'est pas passé inaperçu mais qui s'est fait dans le calme.

Pour le fond, il s'agissait pour la Confédération paysanne de dire "stop aux dérives de la méthanisation". Ces derniers jours, des actions ont aussi eu lieu à Rennes, Limoges, Dijon, etc. Mais c'est assez logiquement que le syndicat en a organisé une en Loire-Atlantique, en présence de son porte parole national, car c'est à Corcoué-sur-Lorgne, au sud du département qu'est prévue l'implantation du plus gros méthaniseur de France, non sans opposition. Ce projet est porté par la Coopérative d'Herbauges, une coopérative agricole, et un industriel danois.

"Aujourd'hui, on vend l'idée que le fumier, le maïs, la paille sont des déchets agricoles. Ce n'est pas le cas" - la Confédération paysanne 44

Et le projet, même s'il a été revu à la baisse - on parle désormais de transformer près de 500.000 tonnes de lisier et fumier par an en biogaz contre 680.000 initialement - il est toujours trop grand pour les manifestants qui pointent du doigt notamment le trafic que cela peut engendrer aux abords. Est aussi critiqué le modèle agricole que ce type d'équipement XXL encouragerait : "de l'intensif" selon la Confédération paysanne. "Et pour la plupart des élevages, des vaches qui ne sortent pas dehors", selon Bruno, éleveur de chèvres en bio, installé à Machecoul et qui a autour de lui de petites unités de méthanisation.

"Aujourd'hui, on vend l'idée que le fumier, le maïs, la paille sont des déchets agricoles. Ce n'est pas le cas : la paille, c'est la litière de nos vaches; le maïs, c'est leur alimentation; et le fumier, c'est l'alimentation de notre sol qui va nourrir par la suite les plantes", indique Marie Savoy, co-présidente 44 de la Confédération paysanne. Bruno, l'éleveur de chèvres, dit voir dans son secteur des parcelles nouvelles non pas pour nourrir l'homme ou les bêtes, mais pour "nourrir" des méthaniseurs. Avec à la clé aussi des soucis de fonciers dit-il.

La confédération paysanne demande un moratoire

Nicolas Girod, porte-parole national, demande qu'on fasse "pause sur la méthanisation. Il faut regarder les effets économiques, sociaux, les effets sur l'élevage (...) quels bénéfices il y a, ce que ça coûte à la société car le rachat du gaz est largement subventionné." La Confédération paysanne demande un moratoire sur le sujet.

Sollicitée sur le projet de Corcoué-sur-Lorgne, la commission nationale du débat public a rendu son rapport le mois dernier. Elle préconise qu'un certain nombre de précisions soit apportées, notamment sur le tarif de rachat du gaz obtenu, la rémunération des agriculteurs ou encore le nombre de passages de camions par jour. Pour elle, il faut "renouer le dialogue". Plus largement, à l'échelle nationale, écrit-elle, "alors que le développement de la méthanisation est soutenu par l'Etat depuis 2006 avec une accélération depuis 2011, il semble important d'ouvrir une concertation sur les modèles de méthanisation."

à lire aussi Corcoué-sur-Logne : 600 personnes pour dire non à la méthanisation XXL