Naufrage d'un bateau de pêche au large des Glénan

Un naufrage au large des Glénan. Un chalutier de 11 mètres a chaviré ce mardi 22 juin dans la matinée. Selon la préfecture maritime, le patron de pêche et son matelot ont été secourus par un autre navire. Ils sont sains et sauf et ont été hospitalisés par précaution.