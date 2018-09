Nausicaá héberge une quinzaine de petites raies, pour des travaux de recherche. Le projet européen Sumari rassemble des scientifiques et des pêcheurs. Le but est de trouver comment assurer la survie des jeunes générations de raies, qui ont été emportées dans les filets des pêcheurs.

Boulogne-sur-Mer, France

Pour rendre les pêcheurs plus sélectifs, et plus prudent avec la ressource, l’Europe leur impose désormais de ne plus rejeter à la mer les prises accessoires. Ces poissons, trop petits et invendables, doivent être ramenés à terre.

Retour à la mer pour les juvéniles ?

Les pêcheurs y voit dans cette obligation de débarquement, une contrainte et aussi une aberration. Stéphane Hénart est le responsable de l’aquariologie à Nausicaá. Il raconte : "Les pêcheurs ont dit, "nous ça nous fait mal au cœur de ramener à terre des petits poissons qui sont vivants sur le pont du bateau ; ces jeunes pourraient retourner à la mer et grandir, pour une meilleur gestion de la ressource". C'est de là qu'est né ce programme de recherche". Sumaris associe des professionnels de la pêche et de scientifiques français, belges, britanniques et néerlandais.

Stage à Nausicaá pour les bébés raies

Un observateur monte donc à bord d’un bateau, tous les mois, pour récupérer, dans les filets, une quinzaine de très jeunes raies, deux fois plus petites que la taille commercialisable. Ces poissons sont ensuite hébergés à Nausicaá qui teste ainsi leur récupération : "pendant les 4 ou 5 premiers jours, l'animal ne mange pas. Il faut qu'il s'habitue à son nouvel environnement, qu'il récupère quand même un peu des ses émotions. Et puis ensuite, on va lui proposer de la nourriture. On va voir s'il est capable de continuer à grandir et de se reproduire".

Au bout de quelques semaines, on pourra statuer sur la capacité de l'animal à retourner dans son milieu et à grandir.

Les enseignements tirés permettront ensuite d‘obtenir, de la Commission européenne, des assouplissements dans l’obligation de tout débarquer et de développer de nouvelles méthodes de pêche.