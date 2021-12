Naves : l'atelier de découpe et de transformation de Paysans Cœur de Corrèze veut augmenter sa production

Il a ouvert il y a tout juste deux ans à Naves, près de Tulle. L'atelier de découpe et de transformations de la SAS Paysans Cœur de Corrèze poursuit son développement. Il a produit cette année 50 tonnes de viandes et charcuteries. Il va recruter un troisième boucher pour aller plus loin encore.