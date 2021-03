Né lors du confinement, le drive fermier Lekukoa a bien changé depuis

Il y a un an, le coronavirus nous a contraint à nous confiner chez nous. Parmi les initiatives qui avait marquées ce premier confinement : les drive fermiers. Rencontre avec deux agricultrices, qui s'étaient lancées dans le projet, Lekukoa, et qui aujourd'hui y participent encore.

"C'est comme un investissement." C'est par ces mots que Christine Phédol, gérante des Saveurs de Kristofine, installée à Suhescun, résume la plateforme Lekukoa (le relais, en basque). Né dans le confinement, le concept avait marqué, et trouvé son public alors. "C'est intéressant toucher une nouvelle clientèle qui était qui était demandeuse de produits qui venaient directement de la ferme, explique Cécile Miramon, éleveuse de vaches allaitantes et de porc à Ainhice-Mogelos. Les gens prenaient aussi le temps de discuter, de poser les questions, de savoir où et comment en élevé nos animaux. C'était sympa, dans les deux sens, de pouvoir communiquer nos savoir faire et en même temps, de rassurer les clients demandeurs."

L'Ainhiztar s'est retrouvée du jour au lendemain avec de la viande fraîche à commercialiser suite à la fermeture des restaurants. "C'était alors idéal", précise-t-elle. "Ça m'a permis de vérifier _de nouveaux points de vente_, d'acquérir une nouvelle clientèle. Ça m'a servi de communication quelque part son réseau, des points de vente auquel je n'avais pas forcément pensé initialement", raconte pour sa part Christine Phédol.

Une "belle expérience"

Depuis, les clients ont depuis repris leurs habitudes, direction notamment dans les magasins, les centres commerciaux. "On s'est concertés pendant l'été, pour savoir qu'est ce qu'on allait faire de ce qui avait été lancé dans l'urgence." Lekukoa, lancé au début par le réseau Idoki, Biharko lurraren elkartea (BLE), Euskal herriko labotanza ganbara et le syndicat ELB a alors repris du service, amélioré, se réjouit Cécile Miramon.

Cécile Miramon, éleveuse à Ainhice-Mogelos

"Il y a un an, c'était assez compliqué au niveau de la prise de commande, par téléphone, par mail. C'était un peu brouillon. Alors certes, on pouvait nous joindre, mais c'était toujours un peu en catastrophe. Aujourd'hui, c'est différent" Et la Suhuskundar d'ajouter : "On a mis en place un système de roulement, on tourne tous les quinze jours. On utilise également le site Cagette, qui nous permet de mettre en ligne tous nos produits avec une plus grosse visibilité, sur ce qu'on a à vendre sur le moment, pour la prochaine livraison, les stocks, le conditionnement, etc. La photo de mon produit, chose qui n'existait pas avant."

Pérenniser un site "créé dans l'urgence"

Des nouveaux clients qui, pour certains, sont devenus des habitués. Pour les deux exploitantes, 15% des ventes proviennent encore de Lekukoa. Le système de drive fermier répertorie une vingtaine de producteurs, qui livrent 13 villes basques : Aicirits, Ascain, Baigorri, Biarritz, Bidart, Cambo-les-bains, Espelette, Hasparren, Urrugne, Ustaritz, Saint-Jean-Pied-de-Port, Mauléon. Le paiement se fait directement à la livraison, selon les modes de paiements acceptés par les vendeurs. Les commandes sont ouvertes un mois avant chaque livraison et jusqu’à trois jours avant l’échéance.

Les Saveurs de Kristofine, géré par Christine Phédol

Au moment de résumer l'année, Cécile Miramon lâche : "Compliquée, mais pas forcément dure, remise en question et promesses". Quant à Christine Phédol : "riche, expérimentale et surprises."

