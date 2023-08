"Ne me parlez pas de bassine" : le président des irrigants monte un projet de réserve d'eau en Dordogne

Pas question de parler de "méga-bassines". Eric Frétillère n'aime pas ce terme, peut être trop connoté après les contestations à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. Le président des agricultures irrigants de France soutient pourtant ces projets mais préfère les nommer "réserves de substitution", "mares" (comme le font les Norvégiens par exemple) ou "petits étangs". C'est ce dernier terme qu'il a retenu pour le projet, encore au stade de "balbutiement" dont il souhaite voir le jour en Dordogne.

ⓘ Publicité

"On va recréer une zone humide, recréer du stockage de l'eau et mettre des panneaux photovoltaïques", précise le président des irrigants qui trouve "aberrant" les systèmes actuels de stockage dans les coteaux qui consomment beaucoup d'énergie. La réserve serait utilisée par un groupement d'agriculteurs pour irriguer leurs terres.

Indispensable à l'agriculture ?

Celui qui a sa propre exploitation en Dordogne, à Saint-Rémy sur Lidoire, a toujours eu une réserve d'eau personnelle pour irriguer sa culture de maïs. Au milieu de ses champs, deux étangs de 4 et 6 hectares contiennent 200 000 mètres cube d'eau. "Ici, l'eau est retenue en hiver pour la réutiliser l'été quand les plantes en ont besoin", décrit l'agriculteur. Son installation lui permet par exemple, en ce moment, de continuer à irriguer malgré les restrictions d'eau sur le bassin de la Lidoire.

Les deux réserves de l'exploitation d'Eric Frétillère contiennent 200 mètres cube d'eau © Radio France - Gabin Grulet

"Avec les sécheresses liés au changement climatique et l'augmentation de la démographie, il va falloir nourrir les gens. Pour cela, il faut de l'eau, défend Eric Frétillère, sans eau il n'y a pas de productions". Une étude a montré que les exploitations agricoles risquent de manquer d'eau, il souhaite donc une réutilisation des eaux usées, un transfert de l'eau de rivières et ces réserves d'eau. "Ca répond à tous les enjeux de la société, à la fois la préservation du milieu et la préservation de la production agricole", ajoute le président des irrigants.

Des projets qui divisent

Eric Frétillère est favorable aux projets tels que celui de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. "S'ils ne font pas ce mode de stockage, ça deviendra un désert", assure-t-il. Il explique "ne pas voir le problème" d'utiliser l'excès d'eau pendant l'hiver pour le réutiliser en période de sécheresse, et fustige les opposants : "Une piscine, c'est 50 mètres cubes. Il y en a 3 millions en France. Sainte-Soline c'est 6 millions de mètres cubes, je vous laisse faire le calcul".

Selon lui, la France est en retard sur le stockage de l'eau même par rapport à des pays Nordiques comme la Norvège. Il rappelle également que nous sommes le 2ème pays européen en terme de quantité d'eau. L'agriculteur poursuit : "ces projet vont simplement permettre d'avoir une belle agriculture diversifiée et des produits de qualité". Eric Frétillère veut donc faire de la Dordogne un département "précurseur" qui sera un laboratoire du projet "petit étang" avant de le développer partout en France.

Il espère que le projet verra le jour dans un ou deux ans, mais précise que rien n'est arrêté et que le lieu n'est pas encore annoncé.