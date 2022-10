"On ne peut pas accepter une dégradation de l'outil de travail des agriculteurs", selon le préfet de la Vienne

Hier, la préfecture a lancé son "observatoire de l'agribashing", pour recenser le nombre d'atteintes aux agriculteurs , dans un contexte parfois tendu entre ces professionnels et le reste de la population. L' "agribashing" est un terme qui a été popularisé par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) pour dénoncer des agressions contre leurs adhérents, à l'heure où les attentes sociétales changent concernant la traçabilité des produits et le bien-être animal.

ⓘ Publicité

"C'est plutôt une commission sur les atteintes et le dénigrement du monde agricole. Cette année, on observe une augmentation de 50% des atteintes : des vols de carburant, de GPS et une multiplication par deux des dégradations de matériel d'irrigation", alerte le préfet de la Vienne, Jean-Marie Girier.

133 plaintes déposées en 2022 dans la Vienne

En 2022, 133 plaintes ont été déposées par des agriculteurs de la Vienne. "Il y a une évolution des attentes sociétales envers la profession sur la qualité, la traçabilité, le bien-être animal, les produits phytosanitaires et en même temps des enjeux de bonnes relations de voisinage qui sont liés au développement résidentiel", analyse le préfet. "D'un autre côté, on ne peut pas accepter d'avoir une dégradation de l'outil de travail de nos agriculteurs", ajoute-t-il.

Cette observatoire prend des mesures pour mieux protéger les agriculteurs, et sensibiliser la population sur leur travail. Parmi celles-ci, "faire évoluer les systèmes d'alerte par SMS pour les vols et réactiver un système d'agriculteurs vigilants. La gendarmerie offre aussi gratuitement des diagnostics de sécurité sur les exploitations agricoles", cite Jean-Marie Girier.

Des mesures de communication vont également être mises en place : "des panneaux au bout des champs, des rencontres avec les riverains et les élus pour expliquer leur métier", ajoute encore le préfet. Enfin, conclut-il, "nous allons sécuriser les réserves d'eau chez certains propriétaires" et "développer le recueil des plaintes à domicile pour les agriculteurs, dont un certain nombre ont renoncé à déposer plainte".