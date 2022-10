"On ne pouvait pas faire pire", la récolte des olives est mauvaise cette année en Vaucluse

Les craintes des oléiculteurs et des mouliniers se confirment dans le Vaucluse. La récolte des olives a commencé, avec trois semaines d'avance, et elle est globalement mauvaise. Le gel du printemps a empêché une floraison normale et la sécheresse, couplée à de fortes chaleurs en continu, a freiné le développement des fleurs et donc du fruit.

ⓘ Publicité

Entre 50 et 70 % de baisse de la quantité

"On se retrouve avec à peu près - 70 % de production", affirme Stéphane Meissonnier, le président de la coopérative "La Balméenne" à Beaumes-de-Venise. "On ne pouvait pas faire pire. De ma carrière de président je n'ai jamais vu ça." Cette tendance de forte baisse des rendements se vérifie aussi ailleurs dans le département. Éric Mathieu, le président de l'Association du Groupement des Oléiculteurs du Vaucluse et producteur à Cabrières table sur une baisse de 50 % de la quantité d'olives récoltées.

En revanche, la qualité des olives est bonne et même exceptionnellement bonne. "La maturité étant précoce, on les ramasse et elles sont encore bien saines et donc on fait des huiles qui sont plutôt très jolies", précise Stéphane Meissonnier à Beaumes-de-Venise. Mais le président de "La Balméenne" insiste sur l'importance de ramasser vite car comme il fait encore très chaud les olives murissent très rapidement et donc le risque est de perdre la catégorie fruité vert recherchée par sa coopérative.

Vers une hausse des prix de l'huile d'olive

Cette mauvaise récolte ne sera pas sans conséquences sur les prix pour les consommateurs. Les olives et donc l'huile étant plus rares, les prix vont forcément monter. Reste à savoir de combien. Les oléiculteurs et les mouliniers ont encore du mal à l'évaluer parce qu'en plus de la baisse de la production, ils doivent aussi faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine et à la crise de l'énergie. L'électricité nécessaire pour faire fonctionner les machines pour extraire l'huile dans les coopératives coûte plus cher. À cela il faut aussi ajouter un autre paramètre : le prix des bouteilles en verre qui augmente aussi à cause d'une pénurie. Les coûts de production des oléiculteurs et des mouliniers sont donc sensiblement plus importants que l'année dernière. C'est donc pour ça que les prix de l'huile d'olive devraient augmenter dans les prochains mois.