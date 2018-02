Tours, France

Les agriculteurs ont obtenu un rendez vous pour négocier. Après le blocage hier de l'A10, au péage de Monnaie par une cinquantaine d'entre eux, une délégation sera reçue lundi matin au ministère de l'Agriculture.

Les éleveurs vont négocier le maintien en zone défavorisée de certains secteurs du département. Cette situation leur permet de toucher une aide, un revenu de compensation jugée "indispensable" par beaucoup d'éleveurs.

"Ça donne droit à une aide compensatoire pour les élevages laitiers, bovins, ovins ou caprins (...) et une aide pour les jeunes qui s'installent en agriculture. C'est indispensable pour un éleveur : si on vous dit que demain on vous supprime la moitié de votre revenu, ça risque de grincer des dents" explique Cédric Raguin à la tête du syndicat des Jeunes Agriculteurs en Indre-et-Loire.

"Si on vous dit que demain on vous supprime la moitié de votre revenu, ça risque de grincer des dents" - Cédric Raguin (Jeunes Agriculteurs 37)

"On va voir comment se passe le rendez-vous au ministère. On va essayer de sauver un maximum de ces zones défavorisées. Selon ce qu'il se passera, _on ne s'interdit pas de recommencer une action_. Et les actions n'iront pas en diminuant d'intensité" assure samedi matin sur France Bleu Touraine Cédric Raguin.

"Les agriculteurs sont plus qu'à bout dans le département : ils jouent leur survie" - Cédric Raguin (Jeunes Agriculteurs 37)

Cédric Raguin juge par ailleurs "déplorable" que "le seul moyen d'avoir audition du gouvernement soit de bloquer". Il assure que les syndicats vont tenter de défendre au mieux les intérêts de l'Indre-et-Loire pour essayer de sauver un maximum des zones défavorisées : "Nous voulons que les communes classées précédemment le soient de nouveau, dans le secteur de Loches-Montrésor et qu'il y ait deux zones d'élevages au nord-ouest du département et une autre sur la partie Montbazon-Saint-Branchs. _On sera très clairs sur notre position_."