"On ne va pas se laisser faire" : les opposants au méthaniseur de Vatan manifestent

Les habitants de Vatan et de Meunet-sur-Vatan opposés à la construction d'un méthaniseur dénoncent les premières conséquences du projet. Les travaux de construction de l'usine de transformation de déchets agricoles en gaz à proprement parler n'ont pas encore commencé. Mais des aménagements commencent à sortir de terre. Leur installation causent des désagréments aux riverains.

"Des travaux ont été faits malgré les deux procédures en cours", assure Pascal Perrot, maire-adjoint à Meunet-sur-Vatan. Les opposants au projet ont déposé deux recours devant le tribunal administratif de Limoges. L'un sur le permis de construire, l'autre sur la certification Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

L'édile dénonce d'ores et déjà une pollution visuelle et sonore. "On peut voir un dôme énorme de stockage des matières fauchées, à ciel ouvert, que l'on peut voir à des kilomètres à la ronde. Il y a déjà des gens qui habitent à deux kilomètres qui se plaignent de l'odeur, selon les vents". Cet entrepôt reçoit les végétaux fauchés par les agriculteurs, acheminées par des tracteurs et des camion. La circulation engendrée par les machines agricoles cause davantage de désagréments, insiste Pascal Perrot. "Les tracteurs ne respectent pas les jours fériés. Le 8 mai, toute l'après midi jusqu'à 23h30 ça a été un défilé de tracteurs qui ne respectent plus les limitations de vitesse dans les bourgs. Des personnes ont été obligées de reculer pour le laisser passer sur des petites routes, ce qui n'est pas non plus normal."

Plusieurs élus des communes environnantes, dont la maire de Meunet-sur-Vatan Marie-France Renaudat ont fait part de leurs inquiétudes au président du Sénat Gérard Larcher, en déplacement à Vatan pour apporter son soutien à Nicolas Forissier, candidat Les Républicains aux élections régionales.