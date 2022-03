"On ne veut pas d'aides, mais un revenu," un éleveur creusois réclame des hausses de prix dans les rayons

Pour compenser la hausse du gazole, des engrais et de l'alimentation pour les animaux, un éleveur creusois de vaches laitières demande aux consommateurs d'accepter de payer plus cher les produits.

Dans ce contexte de hausse des prix, seriez-vous prêts à payer plus cher pour vous nourrir ? C'est ce que réclame un éleveur creusois, invité de France Bleu Creuse ce mercredi 23 mars. Michael Magnier, ancien président des Jeunes agriculteurs, balaie le plan d'aide de 400 millions d'euros annoncé par le gouvernement pour faire face aux augmentations de charge. Il estime que le seul levier efficace serait d'augmenter les prix dans les rayons.

Cet éleveur de Dontreix, président de l'association des producteurs de lait de montagne, a participé à la manifestation qui a rassemblé entre 70 et 80 producteurs mardi 22 mars à Guéret. Les agriculteurs ont symboliquement construit un muret pour bloquer momentanément la rue de la préfecture de la Creuse, en écrivant en rouge sur les parpaings "L'Etat tue les agriculteurs". "C'est symbolique, c'est pour montrer qu'on est dans le mur", explique Michael Magnier.

"Il y a trente ans, un litre de lait permettait payer un litre de gasoil. Aujourd'hui, je ne sais même pas si huit litres de lait permettraient d'acheter un litre de gasoil", soupire-t-il. Pour compenser la hausse des charges, il n'a pas d'autre choix que de ne pas se verser de salaire. "On est sur de telles hausses d'engrais, d'aliments, de carburants, qu'on va devoir baisser la consommation et donc diminuer la production." Il risque donc d'entrer dans un cercle vicieux : "Moins on aura de production, moins on aura d'argent pour payer nos charges, etc."

Je ne suis pas un cas social, je veux vivre de mon travail

Michael Magnier, tout comme les JA et la FDSEA, estime que le plan d'aide du gouvernement est loin de suffire. "C'est encore un effet d'annonce pour demander aux agriculteurs de ne pas faire d'esclandre. On est 400.000 exploitations en France, donc ça fait 1.000 euros par exploitation, c'est-à-dire en gros 100 euros par mois, alors que nos augmentations de charges sont de 40 à 80 euros tous les mois."

Surtout, c'est une mauvaise façon de résoudre la crise selon lui : "On demande une augmentation du prix des produits et pas des aides en plus. Je ne suis pas un cas social, je veux vivre de mon travail. On veut une valorisation des produits. Il faut que les consommateurs paient, que les prix augmentent en rayon. Il faut arrêter de croire que l'alimentation ne coûte rien !"