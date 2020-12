"On ne veut pas d'une guerre" : Xavier Bertrand interpelle le premier ministre à propos de la pêche

La séquence n'était pas prévue au programme officiel du premier ministre et Jean Castex s'en serait sans doute bien passé. A l'issue de sa visite du port de Boulogne-sur-mer et après une rencontre avec les réprésentants économiques du site, ce jeudi 3 décembre, le chef du gouvernement a été interpellé par Xavier Bertrand.

Le président de la région Hauts-de-France a fait par de son inquiétude pour la filière de la pêche à un mois du Brexit.

Selon Xavier Bertrand, alors que la sortie de Royaume-Uni de l'Union européenne approche, tout est encore trop flou pour les pêcheurs boulonnais.

L'accord sur les négociations commerciales post-Brexit ne sont en effet pas encore bouclées, mais le premier ministre a assuré lors de son déplacement que la pêche française ne serait pas "sacrifiée" sur l'autel de ces discussions et a promis un plan d'accompagnement pour la secteur.

"Vous nous dites que vous avez compris le message, ok, très bien, mais très vite il faut que l'on sache à quoi on s'en tient, a déclaré le patron de la région à Jean Castex, dénonçant des administrations tatillonnes sur la question. Il faut des exemple très précis à donner."

"On risque d'avoir des problèmes !"

Egalement présent lors de cet échange, le président du comité régionale de la pêche, Olivier Leprêtre a aussit abondé dans le sens de "monsieur Xavier Bertrand".

"On ne veut pas d'une guerre" a ajouté le président du conseil régional. "Nous nous non plus," a répondu du tac au tac le premier ministre.

Et Olivier Leprêtre d'ajouter : "En temps que représentant des pêches, on ne veut pas d'affrontement. Mais croyez-moi, quand on est en mer et bien enervés, les gens on ne les retient pas, et on risque d'avoir des problèmes !"