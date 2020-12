Négociations post-Brexit : "Ça devient lassant" dit le patron du comité des pêches du Finistère

Les négociations entre Bruxelles et Londres sur un accord post-Brexit sont une nouvelle fois reportées. Une situation qui dure depuis maintenant quatre ans et qui lasse les pêcheurs bretons. La pêche serait l'une des grandes perdantes en cas de "no deal".

Il n'y a désormais plus de date butoir, alors que les négociations sur le Brexit n'aboutissent toujours pas à un accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Le commerce et la pêche restent l'objet de divergences.

Yannick Calvez, président du comité des pêches du Finistère explique vivre "mal ces négociations. Ça fait quatre ans et on n'en voit pas le bout. À chaque fois, c'est repoussé, ça devient pénible et lassant."

Du bluff

La pêche française dans les eaux britanniques pourrait-elle est la grande perdante d'un possible no deal ? "On a l'impression d'être la variable d'ajustement. Ce sont des négociations, il y a du bluff. Mais c'est sûr que s'il y a un no deal, ce serait la catastrophe."

Car les eaux britanniques sont très poissonneuses. Après avoir pondu, les poissons adultes reviennent dans les eaux froides et riches en nutriments du Royaume-Uni. "Certains des bateaux bretons font 80% de leurs prises dans les eaux anglaises. Sur les criées bretonnes, 1/3 des poissons viennent des eaux britanniques. L'Europe perdrait 50% de sa capacité à pêcher du poisson. Ce sont des zones de pêche que l'on pratique depuis bien longtemps, le poisson est là-bas. Il n'y a pas de position de repli. Les zones françaises sont déjà exploitées. On ne voit pas de solution pour l'instant."

Si l'on voit des bateaux remplis de poisson anglais venir sur nos marchés, on ne va pas rester les bras croisés

En cas de no deal, va-t-on vers un clash ? "La Royal Navy, c'est une annonce populiste, un effet d'annonce, ça ne nous inquiète pas plus que ça. On ne sait vraiment pas où on va. On n'imagine pas faire du "forcing" dans les eaux britanniques."

En revanche, en cas de no deal, il pourrait y avoir des actions en France. "Si nos bateaux restent le long du quai et qu'on voit des bateaux remplis de poisson anglais venir sur nos marchés, on ne va pas rester les bras croisés, c'est sûr."