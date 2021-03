Néonicotinoïdes : la FDSEA de la Mayenne aimerait leur retour temporaire pour toutes les betteraves

Les néonicotinoïdes restent bien autorisés temporairement dans la filière de la betterave sucrière. Le Conseil d'Etat a validé, lundi 15 mars, la décision gouvernementale du mois de décembre. La plus haute juridiction française a donc débouté le recours de plusieurs ONG ou syndicats, qui réclamaient la suspension de l'arrêté organisant le retour de ces insecticides "tueurs d'abeilles" pour la campagne 2021, pour faire face à la chute des récoltes après l'invasion d'un puceron vecteur de la jaunisse.

La Mayenne n'est pas concernée car la betterave qui est cultivée chez nous ne sert qu'à la filière fourragère, pour nourrir le bétail notamment. Or, les pucerons, eux, ne font pas la différence entre les espèces. Ils s'attaquent à toutes. L'année 2020 a d'ailleurs particulièrement été éprouvante pour les producteurs. Sans néonicotinoïdes, il a fallu faire une croix sur de nombreuses betteraves, impropres à la consommation pour les animaux.

Ouvert au changement, mais en "prenant le temps"

Le président de la FDSEA de la Mayenne, Florent Renaudier, ne comprend donc pas qu'il y ait aujourd'hui une distinction entre toutes les filières. "Je pense que c'est un petit peu le mal français, explique-t-il à France Bleu Mayenne. On interdit avant de trouver. On interdit avant de chercher. Mais on ne peut pas prendre des virages à 180 degrés du jour au lendemain. On s'est passé des néonicotinoïdes sans chercher d'autres solutions. On comprend qu'il faut s'adapter, mais en prenant le temps."

Aujourd'hui, les éleveurs se retrouvent dans l'impasse technique, selon Florent Renaudier, alors que le semis commencent d'ici un mois. "Si les attaques de pucerons se reproduisent cette année comme en 2020, que feront les éleveurs ? Ce sera une fois encore de l'argent perdu. Ils voudront donc très probablement semer autre chose, et s'en sera fini de la betterave fourragère en Mayenne."