Néonicotinoïdes : les betteraviers de la Somme inquiets après l'interdiction des dérogations par l'UE

"C'est la surprise". Contacté ce vendredi matin par France Bleu Picardie, Fabien Hamot, le président de la confédération générale des planteurs de betteraves (CGB) de la Somme est tombé des nues en apprenant hier après-midi la décision de la Cour de justice de l'Union Européenne. Dans son arrêt, la CJUE demande à plusieurs états européens, dont la France, de cesser les dérogations à l'utilisation des néonicotinoïdes. Ce pesticide, surnommé "tueur d'abeille" est utilisé par les betteraviers pour lutter contre une maladie, la jaunisse, dévastatrice pour les cultures. Interdits au niveau européen, les néonicotinoïdes étaient autorisés depuis deux ans par le gouvernement français et cette dérogation devait même faire l'objet d'une prolongation.

ⓘ Publicité

"C'est bien sûr une mauvaise nouvelle car aujourd'hui on n'a pas de solution contre ce virus de la jaunisse de la betterave qui va avoir des conséquences très importantes sur les rendements", se désole Fabien Hamot, le président de la CGB de la Somme, qui représente les 2800 producteurs du département. "Pour les planteurs c'est compliqué de semer une culture si on est pas sûr d'avoir un bon résultat. Si on a pas de betteraves, il y aura des usines qui ne vont pas ouvrir avec des conséquences économiques et sociales très importantes. C'est gravissime pour la souveraineté alimentaire de notre pays."

Pour Christophe Buisset, betteravier dans la Somme et vice-président de la Chambre d'Agriculture du département, lui n'est pas surpris par cette décision. Interrogé par France Info, il raconte réfléchir "à arrêter la betterave sur (son) terrain, au profit d'autres cultures rentables". Dans un communiqué publié hier, la CGB par la voie de son président national, Franck Sander, demande au gouvernement de trouver "des réponses adaptées" suite à cette décision européenne.