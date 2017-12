Le quinoa Berrichon est une réalité grâce à un couple de jeunes agriculteurs de Nérondes. Leurs premiers essais remontent à 2015 et cette année, ils ont récolté 80 hectares de cette graine originaire d'Amérique du Sud. Marion Breteau et son conjoint veulent créer une vraie filière en Berry.

Nérondes, France

Pour l'instant, seule la région d'Angers produit du Quinoa en France. Le Berry la concurrencera t-il un jour ? C'est en tout cas la volonté de ce jeune couple d'agriculteurs de Nérondes, au Nord Ouest de Bourges. De la culture à la commercialisation, ils veulent créer une vraie filière berrichonne. Ils ont même lancé une marque pour commercialiser une partie de leur production en vente directe : "Sa majesté La Graine".

Sa majesté la graine : la nouvelle marque de quinoa en Berry. © Radio France - Michel Benoit

Finalement, le Berry se prête assez bien à cette culture : " Des essais ont été tentés en Belgique, mais le climat est trop humide. En Espagne et en Italie, c'est trop chaud et trop sec. Finalement le Berry n'est ni trop au sud, ni trop au Nord, explique _Marion Breteau_, l'agricultrice à l'origine du projet avec son conjoint. En plus le quinoa n'aime pas les terres trop riches. Le Berry est donc plutôt intéressant pour en produire".

Des rangs de Quinoa en plein champs. La graine, une fois mûre, est orangée et se moissonne début septembre. © Radio France - Michel Benoit

Le couple est parti de zéro. Il a d'abord dû trouver une variété de quinoa qui s'adapte bien au Berry et qui soit libre de droit. Le souci, c'est que ces graines contiennent dans leur enveloppe de la saponine : " C'est amer et il faut la retirer sinon c'est infecte. Il a donc fallu qu'on trouve des machines pour cela. Maintenant c'est au point" explique Marion. La culture nécessite également des désherbages mécaniques et manuels assez intensifs car il n'existe pas de produits phytosanitaires pour cela.

Marion Breteau, avec son compagnon, agriculteur à Nérondes, est à l'origine de cette culture du Quinoa en Berry. © Radio France - Michel Benoit

Les rendements sont d'environ trois tonnes à l'hectare mais une fois épluché et calibré, seule la moitié pourra être commercialisée. Comptez un prix de vente en magasin d'environ 9 euros le kilo. Le quinoa est très riche en protéines et en acides aminés. Autre atout, il ne contient pas de gluten d'où son succès grandissant. L'année prochaine, le jeune couple espère presque tripler sa production . Sept agriculteurs sont intéressés. Les semis se font vers mi mars et la récolte début septembre. 92 % du Quinoa consommé en France est importé.