Neuf cépages résistants bientôt dans les vignobles du Gard

Gard, France

La Fédération Gardoise des Vins IGP (IGP Gard, IGP Cévennes, IGP Coteaux du Pont du Gard) intègre neuf nouveaux cépages dans son cahier des charges. Il s'agit de Floreal, Voltis, Artaban, Vidoc, Cabernet Blanc, Cabernet Cortis, Muscaris, Souvignier, Soreli. Pour créer un cépage, il faut en moyenne quinze ans.

Ils résistent aux maladies

Leur particularité ? Ils résistent aux trois principales maladies : le mildiou, l'oïdium, le black rot. Ces trois champignons attaquent généralement la vigne et abîment les grappes de raisins. Ces neuf cépages tolèrent ces maladies.

Moins de traitements

Les vignerons utiliseront donc moins de traitements, c'est beaucoup plus écologique. "C'est une révolution, je pense. On pourra avoir zéro résidu dans les vins, puisqu'on va éviter tous les produits chimiques", explique Christophe Aguilar, vigneron à Bezouce. Il va planter l'année prochaine des plants de Floréal. Autre avantage : ils sont moins sensibles à la sécheresse.

Le Voltis a un goût proche du Chardonnay © Radio France - Marianne Naquet

"Des goûts sensibles à ceux qu'on connaît"

Qui dit nouveaux cépages, dit nouveaux goûts. Côté blanc, le Floréal a des arômes thiolés, le Voltis est davantage neutre avec plus d'acidité. Côté rouge, l'Artaban est plutôt fruité, un peu sucré et acide, le Vidoc plus puissant, charpenté, avec de légères notes épicées. "Ce sont des goûts sensibles à ceux qu'on connaît", explique Christophe Aguilar, vigneron à Bezouce, et président de l'IGP Coteaux Pont du Gard.