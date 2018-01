L'explorateur et réalisateur, Nicolas Vanier, a réuni ce mercredi à Paris des chasseurs, des promeneurs et des élus de Sologne. Tous décidés à agir contre l'engrillagement de la Sologne. Un phénomène pas nouveau mais qui continue de progresser !

La Sologne

Depuis plusieurs années, certains propriétaires privés de Sologne érigent des clôtures, parfois de plus de 2 mètres de haut, pour faciliter l'organisation de chasses. Ceux qui se promènent régulièrement en Sologne, notamment près de Saint Viâtre, Yvoy le Marron ou Chaumont sur Tharonne, connaissent bien ce phénomène . Il s'étend aujourd'hui sur 3.600 km. " La situation est devenue intenable" pour l'explorateur et réalisateur Nicolas Vanier.

Un problème pour les animaux et aussi pour l'image de la Sologne

Fort du succès de son film " L'école Buissonnière" qui a fait plus de 2 millions d'entrées, Nicolas Vanier veut mobiliser plus largement pour sauver "cette Sologne libre" qu'il chérit tant. Avec l'aide de François Bonneau, président de la Région Centre Val de Loire, il a donc réuni mercredi à Paris plusieurs représentants des chasseurs et des promeneurs de Sologne. Le député les Républicains du Loir et Cher, Guillaume Peltier, était lui aussi présent. Pour tous, " il y a urgence" aujourd'hui pour la Sologne. " C'est devenu un labyrinthe où les animaux ne peuvent plus circuler librement, ça pose des problèmes sanitaires et c'est aussi un enjeu pour la Sologne et son image touristique" explique Nicolas Vanier.

La Sologne est devenue un labyrinthe Copier

Vers une loi pour interdire les clôtures ?

Mais, comment agir face à des propriétaires qui agissent sur leurs terrains ? Pour Nicolas Vanier, "il y a peut être des dispositifs à introduire dans les procédures de révision des plans d'occupation des sols". Après, il reconnait la nécessité d'un encadrement légistatif pour limiter voire interdire l'engrillagement. " Ces propriétaires privés, ils sont comme des touristes, on a besoin d'eux en Sologne. Mais, ils ont des droits et des devoirs et le premier de ces devoirs, c'est de respecter la Sologne" estime Nicolas Vanier.

Nicolas Vanier demande un cadre législatif pour interdire ces grillages Copier

Bientôt une rencontre avec Nicolas Hulot

Aujourd'hui, pour faire avancer le dossier et trouver des solutions concrètes et efficaces, Nicolas Vanier est prêt à se faire le porte parole de tous les solognots en colère. Vendredi prochain, il doit rencontrer Nicolas Hulot, le Ministre de la Transition Energétique. Une entrevue est aussi prévue à court terme avec le Président Emmanuel Macron.